Udine, la Brigata Julia apre la sala cimeli nella Giornata delle Forze Armate

Visite alla Sala Cimeli della brigata Julia.

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Brigata Alpina Julia a Udine apre le proprie Sale Cimeli per visite gratuite al pubblico. L’iniziativa si svolgerà martedì 4 e domenica 9 novembre presso la Caserma “Di Prampero”, unica unità dell’Esercito situata nel centro della città friulana.

Il 4 novembre ricorda la conclusione della Prima Guerra Mondiale e il sacrificio di chi ha difeso la Patria. Fu proprio in questa data, nel 1921, che avvenne la tumulazione del “Milite Ignoto” nel Saccello dell’Altare della Patria a Roma, un evento che venne formalizzato come Festa nazionale con il Regio decreto n. 1354 del 23 ottobre 1922. La giornata celebra il valore dei militari di ieri e di oggi, ricordando coloro che hanno donato la vita per ideali di Patria e senso del dovere.

Le visite alle Sale Cimeli, normalmente disponibili ogni seconda domenica del mese, saranno eccezionalmente aperte anche martedì 4 novembre dalle 9:00 alle 13:00. L’ingresso avverrà dal Portone d’Onore di Via Sant’Agostino 8, con gruppi di massimo 20 persone ogni 30 minuti, garantendo un’esperienza sicura e guidata.