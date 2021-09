Il rinnovo del Burger King di Udine.

Prevista per il 10 ottobre la fine dei lavori e poi la riapertura del ristorante fast food Burger King del Parco Commerciale Terminal Nord di Udine. Il punto vendita del noto brand statunitense ha le serrande abbassate già da parecchie settimane perché in fase, come si dice tecnicamente, di remodelling.

La sede italiana di Burger King fa sapere, infatti, che il negozio è temporaneamente chiuso per lavori di rifacimento dell’immagine. Sono previsti dei cambiamenti per rendere il ristorante più moderno, accogliente ed in linea con il nuovo logo aziendale, oltre a preparare soluzioni digitali ed innovative per i consumatori.

Il servizio King Drive.

La novità più attesa è l’arrivo del King Drive. Il servizio, che prevede la realizzazione di corsie per fare gli ordini direttamente in auto in modalità Drive Through, darà la possibilità di ordinare e ritirare il cibo direttamente dal finestrino. In questo modo Burger King punta ad ampliare e a migliorare le offerte per i clienti di Udine.

