Tre giovani friulane incoronate “regine” nazionali del flambè

Al concorso nazionale Le Donne al Flambè 2025.

Il talento e la passione per l’arte del flambé hanno portato sul gradino più alto del podio tre giovanissime friulane: il Centro Turistico Alberghiero IAL di Udine ha conquistato il primo premio al prestigioso concorso nazionale Le Donne al Flambé 2025, svoltosi ieri presso il Grand Hotel Astoria di Grado sotto l’egida del gruppo Amira. La competizione, che ha visto sfidarsi scuole alberghiere e professioniste del settore, è stata coordinata dal vicepresidente vicario nazionale Amira Giacomo Rubini.

A brillare tra le concorrenti sono state Letizia Tonelli, Ariel Rainard e Alexandra Strungaru, allieve del secondo anno dello IAL Fvg, che hanno saputo imporsi grazie a un mix perfetto di tecnica, creatività e spirito di squadra.

Un risultato che fa scuola

“Questa vittoria ha un valore speciale, perché ottenuta da ragazze giovanissime, che hanno affrontato la sfida con competenza e determinazione, confrontandosi anche con professioniste esperte”, ha commentato Giulio Arbanassi, presidente dello IAL Fvg, presente alla premiazione insieme al direttore Gabriele De Simone.

“La differenza l’hanno fatta la capacità interpretativa, la narrazione e l’alta qualità del risultato finale”, ha aggiunto Arbanassi. “Tutto lo IAL Fvg è estremamente orgoglioso di Letizia, Ariel e Alexandra, e grato agli insegnanti Annalisa Zuin, Gianluca Patruno e Natascia Cominotto per il lavoro svolto nella loro preparazione.”

Tre prove per tre talenti

Le giovani promesse della ristorazione si sono misurate in tre prove altamente tecniche:

Dolce flambé – Letizia Tonelli ha conquistato la giuria con un’originale rivisitazione del tiramisù, realizzato con prugne secche, succo di prugna, crema al mascarpone, mandorle tostate e una base di tortino alle mandorle, flambato con Prunella Mandorlata Nonino.

Cocktail d’autore – Ariel Rainard ha presentato il suo Alexandrino, un raffinato twist dell’Alexander, a base di cognac, crema di cacao scura, Prunella Mandorlata Nonino, succo di prugne e panna fresca.

Deliscatura perfetta – Alexandra Strungaru ha eseguito con precisione impeccabile la deliscatura di un cefalo, dimostrando grande padronanza della tecnica.

Orgoglio e professionalità

“Sono molto orgogliosa delle nostre allieve,” ha dichiarato Annalisa Zuin, barlady e accompagnatrice della squadra. “Hanno affrontato la gara con determinazione e professionalità, dimostrando di essere all’altezza della competizione, nonostante la loro giovane età“. Anche la giuria, composta da esperti della ristorazione, ha elogiato l’intesa tra le allieve e i loro docenti, nonché la capacità di mantenere la calma e gestire il tempo con precisione.

La preparazione delle studentesse è stata supportata da un team di docenti di alto livello, tra cui il maître Gianluca Patruno, la professoressa Natascia Cominotto e lo chef Daniele Piccoli. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Luisa Dublo, coordinatrice del settore ristorazione dello IAL Udine, e ad Anna Gandini, responsabile di filiera, per aver creduto fermamente in questo progetto.

“Ringrazio Alexandra, Ariel e Letizia per l’impegno e la serietà con cui hanno affrontato questa competizione,” ha affermato Luisa Dublo. “Misurarsi con una giuria di esperti, lavorare sotto pressione e presentare le proprie creazioni in pubblico non è un’impresa semplice, soprattutto per studentesse così giovani”.