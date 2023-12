Il National Geographic dedica un articolo alle bellezze di Udine.

“Galeotta” fu la classifica del Sole 24 Ore, quella che ha decretato che Udine è il territorio in cui si vive meglio: è da lì che parte l’articolo che il National Geographic ha dedicato al capoluogo friulano, decantandone il patrimonio storico-artistico e quello più prosaico, ma comunque tradizionale, del rito del taglietto.

“Udine, la città dove si vive meglio in Italia” è infatti il titolo che la celebre rivista ha usato per il pezzo incentrato sulla città: “Esistono tante realtà più a misura d’uomo, fuori dai circuiti turistici tradizionali, in grado di assicurare esperienze autentiche. Crocevia di culture e tradizioni millenarie – cita l’articolo -, la bella friulana si gira tranquillamente a piedi o in bici tra palazzi antichi, monumentali piazze e storiche osterie dove sperimentare il rito del tajùt”.

E ancora, “Provare per credere. La cittadina friulana si assapora lentamente, passeggiando per le vie del suo centro storico, un crocevia di influenze culturali che testimoniano un ricco passato custodito gelosamente tra scenografiche architetture, spazi museali e pittoreschi vicoli“.

L’articolo si sofferma poi sul Colle (tra storia e leggenda), sul Castello, sui Musei cittadini e sui dipinti del Tiepolo, nonché su Piazza San Giacomo e su Piazza Libertà “un vero e proprio museo a cielo aperto dove a spiccare è la maestosa Loggia del Lionello”.

“Udine è una realtà accogliente e ospitale, piacevole da vivere e da visitare tanto a piedi – essendo il centro storico pedonale – quanto in bici. I piccoli centri – è la conclusione -, sono dunque in grado di riservare piacevoli sorprese e meritano di essere visti e vissuti con gli occhi e con il cuore”. Per leggere l’articolo completo, questo è il link: https://www.nationalgeographic.it/udine-la-citta-dove-si-vive-meglio-in-italia