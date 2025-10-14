Corteo pro Palestina in città, le modifiche al trasporto pubblico

Le modifiche a percorsi ed orari dei bus per il corteo a Udine.
In occasione del Corteo Pro Palestina saranno chiuse varie vie del centro, tra cui via Aquileia, via Piave e piazza Primo Maggio.
I servizi potranno subire deviazioni, ritardi o soppressioni. In particolare:
- dalle ore 16.30 alle ore 18.30 il transito del servizio urbano non potrà essere garantito in stazione FS
- dalle ore 16.30 alle ore 18.30 il transito del servizio extraurbanonon potrà essere garantito in autostazione.
Ulteriori variazioni sul servizio urbano
Alcune linee effettueranno le seguenti deviazioni:
LINEA 1 e LINEA 3
da FS verso piazzale Chiavris: da viale Ungheria, piazza Patriarcato, via Treppo, via Caneva, viale Trieste, via Renati, via Caccia, viale Volontari della Libertà
da piazzale Osoppo verso FS: piazzale Osoppo, viale della Vittoria, via Diaz, viale Trieste, viale XXIII Marzo, piazzale D’Annunzio
LINEA 2
Circolare sinistra: da piazzale D’Annunzio, viale Trieste, via Renati, via Caccia, piazzale Osoppo, viale Volontari della Libertà
Circolare destra: piazzale Osoppo, viale della Vittoria, via Diaz, piazzale Oberdan, viale Trieste, viale XXIII Marzo
LINEA 7 e LINEA 10
Linea 7 (dal capolinea di via Marsala) e Linea 10 circolare sx: da piazzale D’Annunzio, viale Trieste, via Renati e normale instradamento
Linea 7 (dal capolinea di Godia) e Linea 10 circolare dx: via Gorizia, via Diaz, piazzale Oberdan, viale Trieste, viale XXIII Marzo
LINEA 9
circolare destra: viale Trieste, viale XIII Marzo, piazzale D’Annunzio
LINEA 8
da via del Bon verso FS: via Albona, via Del Bon, svolta a sx viale Trieste, viale XXIII Marzo, piazzale D’Annunzio, normale instradamento.
Fermate sostitutive lungo i percorsi di deviazione.