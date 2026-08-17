Udine, disposto l’immediato dissequestro dei beni alla carrozzeria Autodesign

È notizia di poco fa quella che vede i beni presenti all’interno della carrozzeria “Autodesign” di via Baldasseria a Udine, balzata alle cronache dopo l’intervento del Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, che ne ha disposto il sequestro lo scorso giovedì 6 agosto, interamente dissequestrati, svincolati, quindi, da ogni fermo o restrizione e restituiti agli aventi diritto.



“Siamo molto orgogliosi di questo provvedimento che ha valenza legale a partire proprio da oggi – spiega l’avvocato Francesca Tutino, legale difensore del titolare della carrozzeria Autodesign – come si evince, non c’era alcun plausibile motivo per detenere sotto sequestro i beni all’interno del capannone, in quanto questi ultimi non avevano nessun nesso o collegamento con l’oggetto del provvedimento”.



La stessa pm Elisa Calligaris, infatti, dopo aver ricevuto in data 13 agosto la richiesta di dissequestro da parte dell’avvocato Tutino, ha provveduto nell’immediatezza a svincolare quanto sequestrato in precedenza. “Il sequestro dei beni era illegittimo” sostiene l’avvocato Tutino, nota in regione per la professionalità e la determinazione con cui ha preso parte a processi di rilievo mediatico e che in questa vicenda è subentrata all’avvocato Cescutti.



“Ora – conclude l’avvocato Tutino – restiamo in attesa della data in cui ci sarà l’udienza, avendo già presentato l’istanza di riesame”.