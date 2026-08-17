Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 18 agosto

Le previsioni meteo in Friuli.

Martedì 18 agosto il Friuli Venezia Giulia ritroverà condizioni di tempo prevalentemente stabile, soprattutto tra pianura e costa, dove il cielo sarà poco nuvoloso e sul litorale potrà risultare anche completamente sereno.



Secondo le previsioni diffuse da Arpa Fvg nell’emissione delle 12.31 di lunedì 17 agosto, sulla pianura e lungo la costa prevarranno quindi ampie schiarite, accompagnate da venti a regime di brezza.



Le temperature torneranno su valori considerati nella norma per il periodo, con massime che sulla pianura potranno raggiungere 30-32 gradi, mentre sulla costa saranno comprese tra 27 e 29 gradi. Le minime oscilleranno invece tra 17 e 20 gradi in pianura e tra 21 e 24 gradi sulla fascia costiera.

Qualche rovescio possibile sulle montagne

Situazione leggermente più variabile sulle zone montane, dove nel corso della giornata il cielo potrà presentarsi a tratti più nuvoloso. Dal pomeriggio non è esclusa la formazione di qualche locale rovescio, comunque circoscritto. Nel complesso, dunque, quella di martedì sarà una giornata dal sapore pienamente estivo, con sole prevalente, caldo senza particolari eccessi e instabilità limitata soprattutto alle montagne nelle ore pomeridiane.