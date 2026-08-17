L’ultraleggero era precipitato 10 giorni fa nel parco di Villa Lupis, a Pasiano di Pordenone.

A dieci giorni dall’incidente, è stato recuperato l’ultraleggero precipitato il 7 agosto nel parco di Villa Lupis, a Pasiano di Pordenone, dove era rimasto incastrato tra i rami di un albero nell’area boscata della proprietà. Il delicato intervento è stato effettuato nella giornata di lunedì 17 agosto dai Vigili del fuoco del comando di Pordenone, intervenuti su mandato della Procura della Repubblica.



Alle operazioni hanno partecipato due squadre dei Vigili del fuoco, coordinate da un funzionario tecnico. I soccorritori hanno innanzitutto provveduto a tagliare i rami dell’albero sui quali il velivolo era rimasto pericolosamente sospeso dopo la caduta. Una volta liberato l’ultraleggero dalla vegetazione, i Vigili del fuoco hanno utilizzato un paranco manuale a fune passante per calare lentamente l’aeromobile fino al prato situato alla base dell’albero.



Tutte le fasi dell’operazione si sono svolte alla presenza dei Carabinieri della stazione di Prata di Pordenone e del Nucleo Operativo di Sacile, oltre ai periti e agli ausiliari nominati dalla Procura della Repubblica e dal proprietario del velivolo. L’ultraleggero era rimasto nell’area boscata di Villa Lupis dal 7 agosto, giorno dell’incidente, in attesa delle procedure necessarie per consentirne il recupero.

Il video del recupero.