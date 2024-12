Sono simboli del paesaggio friulano: contributi per la tutela dei gelsi

Contributi per la tutela dei gelsi.

Un emendamento promosso dal consigliere regionale Edy Morandini (Fedriga Presidente) punta a preservare e valorizzare i gelsi, alberi emblematici del paesaggio rurale friulano. La proposta, approvata con uno stanziamento di 100 mila euro, mira a finanziare progetti comunali di riqualificazione e rigenerazione degli spazi verdi che ospitano queste essenze arboree, ormai parte integrante del patrimonio storico e culturale del Friuli.

Alberi che raccontano la storia del territorio.

I gelsi, introdotti per sostenere l’attività di bachicoltura – pratica diffusa fino al secondo dopoguerra – hanno rappresentato per anni una fonte economica per molte famiglie friulane. Oggi, questi alberi rivestono un ruolo storico e paesaggistico, disegnando con le loro sagome il panorama caratteristico della pianura e delle colline del Friuli.

“I gelsi non sono solo alberi, ma testimoni antichi di una pagina importante della storia regionale – sottolinea il consigliere Morandini –. Ancora oggi molti agricoltori si occupano della loro manutenzione, contribuendo a mantenere vivo questo patrimonio unico nel suo genere”. L’emendamento sostiene interventi di riqualificazione e rigenerazione delle aree verdi, con un focus sulla cura e il reintegro delle piante nei filari storici, oltre a migliorare l’arredo urbano nei territori interessati.