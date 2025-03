Udine si prepara all’estate: al via il bando che sostiene gli eventi in centro storico

Contributi per sostenere gli eventi dell’estate a Udine.

Udine si prepara a vivere un’estate ricca di eventi all’aperto, musica dal vivo e tante occasioni di intrattenimento. In più l’amministrazione comunale ha deciso di promuovere anche quest’anno un bando per finanziare iniziative di animazione urbana. Il sostegno economico è destinato a Associazioni di borgo, di via, Comitati e Associazioni di categoria per la realizzazione di spettacoli, concerti, mostre, performance artistiche e altre attività culturali capaci di animare la città tra giugno e agosto 2025.

L’obiettivo è quello di favorire l’animazione del centro storico, incentivando la partecipazione attiva della comunità e il coinvolgimento delle realtà economiche locali. Il bando, in pubblicazione ad aprile, prevede uno stanziamento da parte dell’amministrazione di 50 mila euro, con l’erogazione di contributi fino a 8 mila euro per domanda presentata, e una copertura massima dell’80% delle spese ammissibili. Una volta approvato il progetto, che dovrà prevedere l’organizzazione di almeno due eventi, l’amministrazione anticiperà la metà della spesa da sostenere.

A Udine, eventi d’estate per tutti, dal vivo e all’aperto

Le proposte progettuali dovranno essere inclusive, accessibili e non a scopo di lucro. In sede di valutazione delle domande saranno privilegiati eventi che sappiano valorizzare l’arte dal vivo, la musica di allietamento, l’intrattenimento per famiglie e bambini, e le nuove forme di espressione artistica.

Tra le linee di indirizzo approvate dalla giunta comunale anche la volontà di diffondere gli eventi su una fetta di territorio comunale più ampia possibile, e di favorire la cooperazione in rete di numerose realtà economiche. Per questo sarà finanziata una sola progrettualità per via o borgo.

Un’estate di condivisione e creatività

“La prossima estate vedrà la nostra città riempirsi di eventi e persone. Ci sarà tanta musica, tanto divertimento e tante opportunità per le famiglie. Senza contare che in pieno agosto la nostra città ospiterà un evento sportivo di assoluto rilievo europeo come la Supercoppa Uefa” ha commentato il vicesindaco Alessandro Venanzi.

“Sarà un’estate importante, ci piacerebbe che, grazie anche alla collaborazione delle associazioni e dei soggetti economici, ogni angolo del nostro centro storico possa trasformarsi in un punto di richiamo e partecipazione. Con questo bando diamo un sostegno a quelle realtà che vogliono creare eventi diffusi, promuovendo un’estate dinamica e attrattiva per cittadini e turisti”, ha concluso.