In Fvg nasce la startup che rivoluziona la nautica con materiali riciclabili

La startup Nlcomp vuole sostituire la vetroresina con materiali riciclabili.

Il Friuli Venezia Giulia si conferma un territorio all’avanguardia nel settore nautico con la nascita di una startup innovativa dedicata alla produzione di imbarcazioni in materiali compositi riciclabili, destinati a sostituire la vetroresina. Monfalcone, polo sempre più attrattivo per la nautica, ospiterà il nuovo impianto industriale della NLCOMP, azienda che ha scelto di investire nella sostenibilità e nell’innovazione.

Un polo di Innovazione per la nautica sostenibile

La startup sorgerà all’interno del “lotto numero 1” del Canale Est Ovest, un’area di 14mila metri quadrati recentemente ceduta dal Coseveg al Gruppo Samer, che ha creduto nel progetto e ha deciso di destinarla alle attività della NLCOMP. L’impianto produrrà resine biocompatibili per la realizzazione di scafi riciclabili, offrendo una soluzione concreta al problema della dismissione delle barche in vetroresina a fine vita.

L’Amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo questo nuovo progetto innovativo, sottolineando la sempre crescente attrattività di Monfalcone per le attività legate alla nautica e l’importanza della crescita del territorio attraverso tali progetti.

Monfalcone e la nautica internazionale

Grazie alla sinergia tra Comune, Regione e imprenditori, Monfalcone sta consolidando il proprio ruolo di hub della nautica da diporto e dell’agonismo velico olimpico. La recente istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS), che copre un’area di 236 ettari, garantisce incentivi fiscali e procedure burocratiche agevolate per le aziende del comparto nautico che scelgono di insediarsi nella città.

Il territorio vanta quattro comprensori nautici strategici: il Canale Est Ovest, con 24 aziende e 1300 posti barca su un’area di 20 ettari, il Punto Più A Nord Del Mediterraneo, il bacino di Panzano e il litorale Marina Julia-Isola dei Bagni, divenuto un polo per gli sport acquatici come windsurf e kitesurf.

Un’ulteriore dimostrazione dell’attrattività che il litorale monfalconese ha acquisito negli ultimi tempi è testimoniata dal fatto che la nostra costa, dal 7 al 13 settembre, ospiterà il campionato del mondo ORC Double Handed, dove NPLCOMP sarà presente con 1 o 2 barche realizzate con i nuovi materiali.

Un impianto sostenibile e una visione green

Il nuovo stabilimento della NLCOMP sarà realizzato in legno e con materiali termoplastici prodotti dalla stessa azienda. Sarà inoltre autosufficiente dal punto di vista energetico grazie all’installazione di miniturbine eoliche, anch’esse sviluppate dalla startup. Un ulteriore progetto riguarda la produzione di pale eoliche in materiali riciclabili, con l’obiettivo di espandere l’innovazione a livello nazionale.

“L’obiettivo è iniziare la produzione in serie entro settembre, per poi varare il nuovo scafo Offshore 34 entro fine anno”, ha spiegato Fabio Bignolini, Amministratore Delegato di NLCOMP. L’investimento complessivo per il progetto ammonta a circa 600mila euro.