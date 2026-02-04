Udine accessibile a tutti: via le barriere architettoniche in tre aree della città

La Giunta comunale di Udine ha approvato una nuova serie di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche in tre aree strategiche: via Martignacco, piazzale Meriggi, nei pressi dell’ospedale, e il quartiere Villaggio del Sole. I lavori rientrano nel piano avviato dall’Amministrazione per migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici e rendere i percorsi pedonali più sicuri e fruibili.

Gli interventi riguarderanno in particolare l’adeguamento e il completamento di tratti di marciapiedi e attraversamenti pedonali che presentano criticità come dislivelli, pendenze e pavimentazioni deteriorate, elementi che possono creare difficoltà soprattutto per persone con disabilità motorie e sensoriali, anziani e famiglie con passeggini.

Via Martignacco, percorsi più continui e attraversamenti accessibili

In via Martignacco i lavori interesseranno alcuni punti del marciapiede e degli attraversamenti pedonali, in particolare all’altezza di via Lombardia. Qui saranno eliminati dislivelli e gradini presenti in corrispondenza di alcuni accessi carrai e verrà reso completamente accessibile un attraversamento pedonale attualmente privo degli abbassamenti necessari. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione degli attraversamenti pedonali della zona, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e continuità ai percorsi dedicati ai pedoni.

Piazzale Meriggi, collegamenti più sicuri nell’area dell’ospedale

Nel piazzale Meriggi, lungo la rotonda caratterizzata da un intenso traffico e situata nei pressi dell’area ospedaliera, sarà sistemato un tratto di percorso pedonale. I lavori permetteranno di completare il collegamento tra le aree di sosta, le fermate del trasporto pubblico e i percorsi pedonali già esistenti, migliorando l’accessibilità in una delle zone più frequentate della città, utilizzata quotidianamente da pazienti, operatori sanitari e visitatori.

Villaggio del Sole, marciapiedi riqualificati e più sicuri

Nel quartiere Villaggio del Sole gli interventi consentiranno di completare e migliorare alcuni tratti di marciapiede già oggetto di lavori nel 2024. Le criticità principali riguardano pavimentazioni danneggiate, pendenze non adeguate e deformazioni provocate dalle radici degli alberi. Con le nuove opere si punta a rendere i percorsi più regolari e continui, migliorando la sicurezza e facilitando gli spostamenti quotidiani dei residenti.

L’amministrazione: «Interventi concreti per migliorare la qualità della vita»

Gli interventi approvati, spiegano dall’amministrazione comunale, rappresentano un ulteriore passo nel percorso di miglioramento della rete pedonale cittadina. “Prosegue con continuità il lavoro per rendere Udine una città sempre più accessibile e attenta alle esigenze di tutte e tutti – ha detto l’assessore Ivano Marchiol -. Intervenire sull’eliminazione delle barriere architettoniche significa migliorare concretamente la qualità della vita quotidiana, soprattutto nei quartieri, rendendo più sicuri e fruibili i percorsi pedonali. Sono interventi puntuali e fondamentali, che risolvono criticità evidenti e si inseriscono in una visione più ampia di cura dello spazio pubblico e di attenzione alle persone”.