A Udine c’è “Magliathon”, la maratona di lavoro a maglia per aiutare chi ha bisogno

La maratona solidale di lavoro a maglia.

Domenica 12 ottobre a Udine si terrà la prima edizione di Magliathon, una maratona benefica di lavoro a maglia organizzata da The Conscious Lab nella sede di via Battistig. L’iniziativa è aperta a tutti e mira a promuovere solidarietà, riuso ed economia circolare.

Durante la mattinata saranno realizzati quadrati di lana di 25×25 cm, che verranno poi cuciti insieme dalla Sartoria sociale Fîl, dando vita a coperte destinate a persone in difficoltà tramite i servizi della Caritas. Ferri e lana saranno forniti direttamente in loco, mentre chi non potrà essere presente fisicamente potrà contribuire a distanza, realizzando i propri quadrati a casa e consegnandoli successivamente.

La partecipazione è gratuita, ma richiede registrazione anticipata scegliendo un turno tramite il sito Eventbrite al link: https://magliathon-udine.eventbrite.it/. I materiali utilizzati provengono da gomitoli invenduti o dimenticati nei cassetti, valorizzando risorse già esistenti e riducendo gli sprechi. Magliathon rappresenta così un modo creativo e concreto per unire il gesto manuale alla solidarietà, trasformando piccoli quadrati di lana in coperte che aiutano chi ne ha più bisogno.