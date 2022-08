Altri 12 migranti a Udine.

Sono stati rintracciati questa mattina alle prime luci dell’alba del 22 agosto in via Cividale a Udine una dozzina di migranti. Probabilmente sono stati scaricati da un passeur nelle ore precedenti. I migranti sono stati identificati e hanno ricevuto il tampone come da protocollo, per verificare eventuale contagio da covid. Sono poi stati accompagnati nella ex caserma Cavarzerani sempre in via Cividale.