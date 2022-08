Cosa rischia la militare che ha ucciso il ragazzo a Porcia.

Gli esami tossicologici devono ancora arrivare. E la dinamica dell’incidente a causa del quale è morto Giovanni Zanier il ragazzo di 15 anni investito alle 2 di notte a Porcia del 21 agosto è ancora al vaglio degli inquirenti. Si deve ancora stabilire il tasso alcolemico della giovane militare americana 20enne, in stanza alla base di Aviano, che ha investito il ragazzo che era sul marciapiede, mentre era fermo e parlava con gli amici.

Adesso la sua macchina è sotto sequestro e la donna è agli arresti domiciliari. Ma in caso in cui si dovesse stabilire che le norme della strada non siano state seguite rischia dai 2 ai 12 anni per omicidio stradale. La differenza la farà se saranno trovate tracce di alcool nel sangue.

C’è il problema di dove debba avvenire il processo. La militare infatti potrebbe essere trasferita. Secondo i trattati internazionali sulla giurisdizione dei militari Nato in Europa, il ministero della Giustizia italiano potrebbe trasferire il procedimento penale negli Stati Uniti. Anzi, dalla procura di Pordenone confermano che un processo a un militare statunitense in Italia sarebbe un evento del tutto eccezionale.