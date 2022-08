Che fine hanno fatto i migranti in Friuli Venezia Giulia?

La situazione dei migranti in Friuli Venezia Giulia.

Un tema spesso discusso è quello dei migranti. Tra le domande più frequenti che i cittadini si pongono, spinte da curiosità è quanti siano. Se stanno aumentando in Friuli Venezia Giulia e dove sono ospitati, dove vivono.

Quanti sono gli stranieri residenti.

Gli immigranti non stanno aumentando in Friuli Venezia Giulia, conferma la prefettura. I dati sono simili agli anni precedenti, unità in più unità in meno, si intende. Ma rimane comunque la questione di quanti siano effettivamente nella regione. Secondo il censimento del 2021 gli stranieri residenti nel Friuli Venezia Giulia sono 114 mila e rappresentano il 9,6% della popolazione residente. Udine è quella che ha più immigranti, sono 40 mila. Pordenone ne ha 34 mila. Segue Trieste con 24 mila stranieri e Gorizia con 16 mila, secondo il censimento Istat.

I migranti in Friuli.

Questa è la situazione stabile in Friuli Venezia Giulia, oltre a questo vanno considerati i migranti, quelle persone che si spostano da altri Paesi a causa di condizioni di povertà estrema, che scappano dalla guerra o da persecuzioni. In generale i migranti scappano dalla morte. I loro numeri però sono molto più difficili da definire, come conferma la prefettura perché anche se vengono accolti in una determinata struttura sono liberi di muoversi e andarsene, non hanno obbligo di fissa dimora. La regione però non interessata dalla rotta mediterranea, quella che è più presente nella cronaca, specialmente d’estate. Il migrante che arriva qui dalla rotta dei Balcani, che non vuol dire che arrivino dai Balcani, ma da molto più lontano è quella che interessa zone dell’Asia, Afkaghanistan, Pakistan, anche se sappiamo che ultimamente in Friuli arrivano anche molte persone del Bangladesh.

Negli ultimi sei mesi poi c’è stata l‘ondata di persone provenienti dall’Ucraina. Dalla regione sono passate 30 mila donne, uomini e bambini che venivano dal Paese interessato dalla guerra. Se sono ancora in Friuli però non lo sappiamo perché sono presenze che vengono registrate ma anche qui non c’è obbligo di residenza, e se vogliono andarsene se ne vanno

Quante sono le strutture che ospitano i migranti.

Sono 1600 le strutture che accolgono migranti in Friuli Venezia Giulia, di queste 432 sono della prefettura. La particolarità di queste ultime è che accolgono solo i richiedenti asilo, che richiede una procedura più complessa, visto che i richiedenti asilo sono protetti dalla legge internazionale dei diritti dell’uomo.



Ma come immaginarci queste strutture. Di grandi dimensioni e piene di migranti? In realtà i posti dove si accolgono stranieri sono molto diverse. Alcuni edifici accolgono 700 persone, altri solo qualche unità, 2-3 migranti. In questo caso sono appartamenti che sono stati predisposti o resi disponibili e vengono dati a delle famiglie.