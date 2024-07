Bici inclusive gratuite per la Notte Bianca a Udine.

Quest’anno alla Notte Bianca diventa più accessibile: venerdì 5 luglio, in Piazza Venerio, a partire dalle 18 sarà infatti possibile provare le bici speciali, inclusive, progettate in particolare per le persone anziane e con disabilità, grazie all’innovativo progetto “In bici contro la solitudine”, che mira a promuovere l’inclusione sociale e una mobilità più sostenibile.

Oltre alla possibilità di provare le biciclette, disponibili per l’uso gratuito da lunedì 8 luglio, nello stand di piazza Venerio si potranno avere anche tutte le informazioni utili per capire come usare il servizio. Le tipologie di biciclette elettriche a disposizione sono: una e-bike progettata per il trasporto di persone in sedia a rotelle, una Chat Taxi Bike che permette alle persone di conversare durante il viaggio, due triciclette chiamate Fun2Go che permettono a due persone di pedalare insieme, sedute una accanto all’altra.

A garantire la possibilità della passeggiata su ruote ci saranno i volontari delle associazioni coinvolte. Chiunque potrà prenotare un semplice giro in bici o essere accompagnato per commissioni sedendosi su uno dei mezzi disponibili, sospinti dai muscoli dei volontari (e dal supporto della pedalata assistita).

A regime, le biciclette saranno disponibili nel centro storico di Udine e al Circolo Culturale Nuovi Orizzonti ai Rizzi. Il servizio coprirà il centro e i quartieri nord della città, oltre ad alcune zone dei comuni limitrofi di Martignacco, Tavagnacco, Pagnacco e Pasian di Prato.

L’iniziativa è stata ideata e organizzata da Iocivado in partnership con il Comune di Udine e in collaborazione con FIAB Udine – Abicitudine, Circolo Ricreativo e Culturale Nuovi Orizzonti, Pro Loco Città di Udine, e con il supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine.