Con l’estate, FlixBus torna a offrirsi come opzione di viaggio per raggiungere Udine potenziando i collegamenti attivi con la città. In questo modo, la società intende contribuire alla promozione del territorio supportando un approccio al viaggio più rispettoso dell’ambiente, basato sull’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi e indipendente dall’auto privata.

Per tutta l’estate, Udine sarà collegata con oltre 30 città in Italia e fuori dai confini nazionali, dall’autostazione di Viale Europa Unita. Un terzo di queste località si trova all’estero. Complice la posizione strategica, Udine si conferma infatti una meta ideale per chi arriva da oltreconfine: oltre che da Lubiana e Marburgo, collegate fino a 14 volte alla settimana, la città si raggiunge con la stessa frequenza anche da Budapest. Fra le altre città collegate senza cambi con Udine, vi sono anche Villaco e Klagenfurt, che permetteranno di spostarsi fra la Carinzia e il Friuli fino a tre volte al giorno.

Si potrà arrivare a Udine con facilità anche da molti dei principali centri italiani: ad esempio, partiranno fino a 35 corse alla settimana da Venezia, fino a 14 da Verona, Milano e Firenze e fino a 21 da Bologna e Roma. Arriveranno a Udine fino a 14 corse settimanali anche dagli scali di Venezia Marco Polo e Orio al Serio, con la possibilità, per chi atterra in Italia, di proseguire il proprio viaggio verso il territorio.

Viceversa, chi partirà per le vacanze da Trieste potrà sfruttare i collegamenti attivi con le destinazioni costiere di Capodistria, Portorose, Parenzo, Rovigno e Pola, collegate cinque volte alla settimana. Chi preferisce il lago potrà invece prenotare un FlixBus per Peschiera del Garda, raggiungibile con fino a sette corse settimanali, o Klagenfurt, sul lago di Wörthersee.

Completano il quadro i nuovi collegamenti istituiti fra Udine e il parco divertimenti di Gardaland, sempre collegato fino a sette volte a settimana.

Sia sulle rotte internazionali che su molte rotte domestiche opereranno tratte notturne che consentiranno a chi viaggia di ottimizzare i tempi. L’incremento dei collegamenti con Udine, cuore del Friuli, si sposa con la volontà di supportare la deconcentrazione dei flussi turistici promuovendo le aree interne, che il dibattito pubblico ha riconosciuto come possibili hub di sviluppo per stili di vita più sostenibili .

“Crediamo che un’offerta di mobilità collettiva efficiente e capillare possa coniugare al meglio l’esigenza di sostenibilità con quella di economicità, oltre a contribuire a creare opportunità per lo sviluppo turistico del territorio”, ha affermato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia.

“Anche per questa estate, oltre ad aumentare la frequenza dei collegamenti sulle rotte nazionali più note e battute, abbiamo voluto valorizzare località meno conosciute del nostro bellissimo Paese. La varietà del nostro patrimonio è una ricchezza inestimabile, e riteniamo fondamentale facilitare l’accesso anche a centri meno frequentati. In questo modo possiamo contribuire a mettere in luce le particolarità del territorio incentivando forme di viaggio rispettose dell’ambiente, con la possibilità di generare un indotto per le economie locali e incoraggiare un approccio alla scoperta dei luoghi di cui possano beneficiare anche le comunità di destinazione”.