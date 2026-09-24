All’ex caserma Osoppo nasce un parco grande come due campi da calcio

Un nuovo parco di 13 mila metri quadrati sta per prendere forma nell’area dell’ex caserma Osoppo a Udine. Oggi sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la realizzazione della grande area verde, un intervento da circa 1,3 milioni di euro che si inserisce nel più ampio progetto di trasformazione dell’ex comprensorio militare.

Il cantiere sarà aperto formalmente lunedì 28 settembre dall’impresa Del Mistro, incaricata di realizzare l’opera. Oggi, nell’area dell’ex caserma, si è svolto l’incontro tra l’assessore al Verde pubblico Ivano Marchiol, la ditta, il progettista Luca Del Fabbro Machado e i responsabili del Comune di Udine.

Giochi, percorsi e un’arena per gli spettacoli

Il nuovo parco si estenderà su una superficie di 13 mila metri quadrati, poco meno dell’equivalente di due campi da calcio. Il progetto prevede aree fiorite con piantumazioni sostenibili, spazi gioco inclusivi per bambini e famiglie e percorsi pedonali e ciclabili accessibili, realizzati con pavimentazione drenante.

Nell’area troveranno posto anche un moderno sistema di illuminazione pubblica, un nuovo spazio per la colonia felina già presente, un’arena destinata agli spettacoli all’aperto e una fontana con uno spazio a disposizione della cittadinanza.

L’ex caserma cambia volto

Il parco sarà uno degli interventi che contribuiranno a completare la trasformazione dell’ex area militare, dismessa nei primi anni Duemila. Nel corso degli anni, attraverso diversi progetti, nell’area hanno trovato posto un complesso residenziale, il palapattinaggio dedicato agli sport rotellistici e un polo sportivo con campetti pubblici aperti alla cittadinanza.

Nella Cavallerizza, uno degli edifici più importanti dell’ex caserma, oggi trova spazio un centro culturale e creativo dedicato alla produzione musicale. All’interno dell’ex casa del comandante, invece, il progetto Desteenazioni ha creato un nuovo luogo di aggregazione per gli adolescenti. A questi servizi si aggiungerà inoltre il polo dell’infanzia di via Adige, la cui inaugurazione è prevista prossimamente.

Cantiere fino a settembre 2027

I lavori di risanamento dell’area e di realizzazione del parco dureranno circa un anno, con conclusione prevista a settembre 2027.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è inaugurare la nuova area verde in concomitanza con l’apertura ufficiale del polo dell’infanzia, completando così un altro tassello della rigenerazione dell’ex caserma Osoppo.