Intervento sulla condotta delle Valli del Natisone: stop all’erogazione dell’acqua martedì 29 a fasce orarie dalle 11 alle 19.

Si terranno martedì 29 settembre gli importanti lavori sul nodo idraulico di Artegna per la sostituzione della valvola di sezionamento posta lungo la condotta adduttrice delle Valli del Natisone, che erano previsti per il 21 settembre e poi rinviati. Si tratta di uno degli assi portanti dell’intero sistema acquedottistico gestito da Cafc: da questa condotta dipende l’alimentazione di un’ampia porzione del territorio, dalla fascia collinare fino alle valli.

L’intervento ha come obiettivo quello di rendere più efficiente la gestione del servizio idrico integrato lungo una delle arterie più importanti della rete. Una volta effettuata la sostituzione sarà possibile isolare rapidamente singoli tratti di condotta in caso di guasto o di manutenzione, riducendo l’estensione dei disservizi e i tempi di intervento. In altre parole, un lavoro programmato oggi serve a evitare interruzioni non programmate domani.

Per poter operare in sicurezza sarà necessario interrompere temporaneamente il flusso idrico, che verrà quindi sospeso secondo sette fasce orarie, con inizio scaglionato tra le 11:00 e le 19:00 a seconda delle località, mentre in alcune aree limitrofe sono attesi cali di pressione e possibili temporanei disservizi. Orari ed elenco delle località sono aggiornati rispetto a quanto comunicato in precedenza. Durata massima del disservizio: fino alle ore 24.00.

Interruzione del servizio idrico dalle 11.

POVOLETTO, frazioni Savorgnano, Primulacco, Magredis, Bellazoia, Belvedere, Marsure di Sopra, Ravosa

NIMIS, via Comelli, via Val d’Avril

FAEDIS, frazione Ronchis

OSOPPO, frazione Pineta, via dell’Artigianato, via Cartiera

TORREANO, capoluogo e frazioni Montina, Prestento, Ronchis, Togliano

PREPOTTO, via Bucovizza, via Ronchi, strada di Spessa, strada Sant’Anna

Interruzione del servizio idrico dalle 12.

ATTIMIS, capoluogo e frazioni Racchiuso, Borgo Faris, Borgo Piccoli, Borgo Cracigna, Borgo Poiana

TREPPO GRANDE, capoluogo e frazioni Treppo Piccolo, Casali Treppo Piccolo, Casali Vendoglio, Zegliacco, Zeglianutto

TRICESIMO, frazioni Braidamatta, Adorgnano

Interruzione del servizio idrico dalle 13.

FAEDIS, capoluogo e frazioni Campeglio, Raschiacco, Canal del Ferro, Borgo Scubla

POVOLETTO, capoluogo e frazioni Salt, Grions, Marsure di Sotto, Siacco

Interruzione del servizio idrico dalle 14.

NIMIS, capoluogo

CASSACCO, capoluogo e frazioni Conoglano, Montegnacco

Interruzione del servizio idrico dalle 15.

REANA DEL ROJALE, intero territorio comunale

Interruzione del servizio idrico dalle 17.

TRICESIMO, capoluogo e frazioni Laipacco, Morena, Colgallo, Ara Piccola, Ara Grande

TAVAGNACCO, via Gemona, via Venzone, via Tricesimo

PREPOTTO, capoluogo e frazioni Albana, San Pietro di Chiazzacco, Fragellis, Cladrecis, Casali Quercig, Cialla, Stregna di Prepotto, Tercimonte

Interruzione del servizio idrico dalle 19.

FAEDIS, frazioni Costapiana, Gradischiutta, Borgo Stremiz, Canal di Grivò

Cali di pressione e possibili temporanei disservizi.

PREPOTTO, frazioni Brischis, Bodigoi, Cosson, Cras, Mezzomonte, Novacuzzo, località Poianis e Craoretto.

SAVOGNA, intero territorio comunale ad esclusione delle località Tercimonte, Pechinie, Gabrovizza, Cepletischis, rifugio Pelizzo

PULFERO, frazione Mersino, località Medves

DRENCHIA, intero territorio comunale

GRIMACCO, intero territorio comunale ad esclusione delle località Topolò, Slapovicco, Arbida, Sverinaz

SAN LEONARDO, intero territorio comunale ad esclusione della località Cernizza

OSOPPO, capoluogo e frazione Rivoli

MAGNANO IN RIVIERA, frazione Bueriis

TARCENTO, frazioni Segnacco e Collalto

NIMIS, frazioni Cergneu Inferiore, Cergneu Superiore, Vallemontana, Nongruella

Far scorrere l’acqua alla riattivazione.

Nelle ore successive alla riattivazione è normale che dai rubinetti possa uscire acqua in quantità ridotta, o che si presenti torbida e con qualche residuo. Non è un’anomalia: la messa in pressione della condotta rimette in movimento l’aria presente nelle tubazioni e i depositi naturalmente accumulati nella rete. Il fenomeno si risolve da sé in tempi brevi.

In caso di necessità, per eliminare eventuali torbidità residue, si suggerisce di far scorrere l’acqua alla riattivazione del servizio. È sufficiente tenere aperto un rubinetto dell’acqua fredda, preferibilmente quello più vicino al contatore e privo di filtro, finché l’acqua non torna limpida. Nelle stesse ore è consigliabile rinviare l’uso di lavatrice e lavastoviglie, per evitare che i residui finiscano nei filtri degli elettrodomestici.

Avvisi via sms ed email.

Gli utenti che hanno registrato numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica nei sistemi di Cafc ricevono avvisi mirati via SMS ed e-mail sulle vie effettivamente interessate dal disservizio.

Per segnalazioni e situazioni di emergenza resta attivo ventiquattro ore su ventiquattro il numero verde gratuito 800 903 939. L’elenco costantemente aggiornato degli interventi programmati sul territorio gestito da Cafc è consultabile sul sito aziendale, nella sezione Comunicazione, alla voce Cantieri e progetti.