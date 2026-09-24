Una scarica di sassi sul Mangart gli trancia un dito: soccorso in elicottero

Stava ultimando la traversata delle Ponze quando è stato investito da una scarica di pietre. Un escursionista di 48 anni è rimasto ferito sul Monte Mangart, al confine tra Italia e Slovenia: uno dei sassi gli ha tranciato un dito della mano.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, quando Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, l’ambulanza e l’elisoccorso regionale dopo una chiamata arrivata al Nue112 da parte di un escursionista rimasto ferito nei pressi della cima del Mangart.

Il recupero con l’elicottero

L’elisoccorso regionale è arrivato poco dopo sulla cima. Il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e il medico di bordo sono stati sbarcati con una verricellata di una ventina di metri.

L’uomo, un carinziano, è stato valutato sul posto e quindi recuperato a bordo dell’elicottero con il triangolo di evacuazione. Dalla cima del Mangart è stato trasportato al campo base, in località Alpe Lago Fusine Laghi. Da lì, è tornato in Austria.