Inaugurato il nuovo punto vendita Lidl a Trieste, in piazzale Legnami 1, presso la storica area industriale ex Gaslini.

Inaugurato questa mattina, giovedì 24 settembre, il nuovo punto vendita Lidl a Trieste, in piazzale Legnami 1, presso la storica area industriale ex Gaslini. Al taglio del nastro, che segna la ripartenza di questa zona del porto dismessa da anni, erano presenti: per il Comune, il sindaco Roberto Dipiazza, per Lidl, Umberto Nordio, direttore regionale e per Fondazione Gerolamo Gaslini Luigi Attanasio, presidente della Gaslini Sviluppo e consigliere della Fondazione Gerolamo Gaslini rappresentata anche dalla vice presidente Carla Sibilla.

Lidl era già presente nell’area ex Gaslini con uno storico punto vendita aperto nel 2008 e situato al confine con l’Arsenale. La nuova sede si sposta di qualche metro, subito dopo il cavalcavia ferroviario, con una struttura più moderna e funzionale. Il trasferimento del supermercato ha previsto un ampliamento della sua area vendita, che si estende ora su 1.500 mq,e di conseguenza anche un risvolto occupazionale positivo con l’assunzione di 6 nuovi collaboratori, che vanno ad aggiungersi alla squadra nazionale che conta 24.000 persone.

La riqualificazione.

Il nuovo supermercato fa parte di una serie di interventi che negli ultimi due decenni hanno visto mutare gradualmente lo spazio tra via Svevo e lo Scalo Legnami, dove sorgeva l’area industriale Gaslini, un tempo adibita a raffineria di olio. Lo store nasce dalla demolizione del vecchio opificio dismesso, con una conseguente riduzione volumetrica. Classificato in classe energetica A4, il nuovo punto vendita è dotato di un impianto fotovoltaico integrato sul tetto da 198 kWp e impiega esclusivamente energia elettrica coperta da Garanzie di Origine, che ne attestano l’origine rinnovabile. I sistemi a Led installati nel nuovo store gli permettono, inoltre, di ridurre il consumo elettrico per l’illuminazione del 50% rispetto alle precedenti tecnologie, mentre all’esterno è presente un parcheggio da oltre 90 posti auto con una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici.

“Siamo orgogliosi di aver preso parte a questo importante progetto di recupero e riqualificazione al fianco della Fondazione Gerolamo Gaslini, che ci ha permesso di restituire un’area industriale dismessa alla collettività. L’intervento ha trasformato un patrimonio storico in una risorsa concreta per la città, coniugando la conservazione della memoria con la sostenibilità e lo sviluppo economico del territorio. Con il nuovo punto vendita, contribuiamo attivamente a rivitalizzare il quartiere e ad offrire uno spazio moderno, accessibile e funzionale a tutti i cittadini”, è il commento di Umberto Nordio, direttore regionale Lidl Italia.