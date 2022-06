La classifica secondo il Sole 24 Ore indica al quinto posto Udine

Il Sole 24 Ore ha indetto una nuova classifica, presentata in anteprima il 5 giugno al Festival dell’Economia di Trento, in cui ha premiato le province con la miglior qualità di vita.

Dodici sono stati i parametri statistici presi in considerazione, forniti da fonti come Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne e Iqvia e basati su tre range d’età: bambini (0-10 anni), giovani (18-35 anni) ed anziani (over 65).

Anche Udine, dopo Trieste apparsa nella classifica nel 2021, è riuscita ad aggiudicarsi il quinto posto per quanto riguarda la qualità della vita dei bambini con un punteggio di 485,8 punti.

Infatti, gli indicatori che hanno inciso riguardano la percentuale di edifici scolastici con mensa, la presenza di pediatri, asili nido e aree verdi attrezzate, il tasso di fecondità della provincia e le possibilità di fare sport per i minori sul territorio.

La classifica generale

Per quanto riguarda il range bambini, Aosta è stata la prima città a classificarsi, seguita da Arezzo, Siena, Firenze e Udine. Al 103esimo posto troviamo Reggio Calabria, Palermo, Matera, Caltanissetta, ed a chiudere Foggia con un punteggio di 250,7.

Per i giovani invece al primo posto troviamo Piacenza, seguita da Ferrara, Ravenna, Vercelli, Cremona; mentre all’ultimo posto troviamo il sud della Sardegna.

Infine, per gli anziani al primo posto troviamo Cagliari, Udine al 59esimo ed al 107esimo Pistoia. Per quanto riguarda questo ambito gli elementi che hanno pesato sono: la speranza di vita , l’inquinamento acustico, il numero di biblioteche ogni 10 mila residenti, l’assistenza domiciliare, la presenza di orti urbani ogni 100 residenti con 65 anni, il trasporto e l’indice di dipendenza, consumo di farmaci per malattie croniche, depressione.

