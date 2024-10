Udine si prepara alla partita Italia-Israele: tensione altissima, nella notte scritte pro Palestina davanti al Comune a alla Regione.

Una blindatissima Udine si prepara alla partita di questa sera, stadio Friuli ore 20.45, tra Italia e Israele. Per aumentare la tensione già palpabile in città, nella notte sono comparse diverse scritte realizzate con bombolette spray nere e rosse nella aree antistanti il Comune di Udine e la sede della Regione Friuli Venezia Giulia in via Sabbadini.

In entrambi i casi la scritta è la stessa, e il dito viene puntato contro comune di Udine e Regione Fvg: “Complice del genocidio palestinese, #banIsrael”. Durissima la reazione del governatore Massimiliano Fedriga: “Gli autori di questo gesto possono raccontarla come vogliono, ma quando si contesta il patrocinio a una partita di calcio semplicemente perché giocano persone d’Israele, e di religione ebraica, si cade nel puro antisemitismo che deve sempre essere condannato e combattuto con forza. Non ci sono giustificazioni”.