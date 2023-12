A Udine la prima scuola di specializzazione “Gestalt” per medici e psicoterapeuti

Scuola di specializzazione “Gestalt” a Udine.

Una nuova via per diventare psicoterapeuti: si amplia in città l’offerta di alto livello grazie alla nuova scuola di specializzazione “Gestalt”, la prima in Friuli, che presenta un percorso specifico rivolto a medici e psicoterapeuti.

L’inaugurazione si terrà oggi venerdì 15 dicembre, ore 18, in via Basaldella 1 alla presenza dei vertici dell’Ordine degli psicologi del Fvg, di esponenti dei Dipartimenti di salute mentale, Cliniche psichiatriche, oltre che di rappresentanti dell’amministrazione comunale e di associazioni del terzo settore.

La direzione di questa nuova scuola, che afferisce alla sede madre torinese guidata da Mariano Pizzimenti, è affidata alla psicoterapeuta Maria Grazia Fiorini già al vertice, dal 2016, del Centro Gestalt Udine, noto per le sue numerose attività in tandem anche con enti pubblici come, ad esempio, lo sportello di ascolto “Qui ed Ora”, i cicli di incontri contro la solitudine, sportelli di supporto e svariati master e corsi formativi.

C’è sempre più bisogno di psicoterapia di alto livello anche a Udine. Il metodo Gestalt consente agli specialisti di approcciarsi alla terapia (individuale, di coppia o di gruppo) in maniera paritaria, evitando che il professionista si senta, o possa essere visto dal paziente, in una posizione più elevata.

In questo modo – spiega la direttrice – “accompagniamo le persone verso il proprio benessere, con autenticità e fiducia nelle capacità individuali autorealizzative”. La distanza fra professionista e paziente si riduce in favore del più elevato valore della parità e del reciproco rispetto, patrimonio radicato nel nostro territorio grazie agli insegnamenti di Basaglia che riflettono i valori della scuola. “Fare Gestalt non è soltanto un modo di tradurre in atto l’intervento terapeutico, bensì anche un modo di essere”, chiarisce Maria Grazia Fiorini.

Abitualmente i corsisti – sono aperte le iscrizioni per l’anno nuovo – sono già lavoratori, pertanto il percorso di durata quadriennale si articola soprattutto in seminari intensivi concentrati nei fine settimana per un monte ore ministeriale fissato in duemila ore. La peculiarità della Scuola Gestalt consiste anche nel taglio pragmatico dell’iter didattico che permette di prepararsi sul campo alla professione: “I nostri allievi già alla fine del secondo anno possono iniziare a lavorare dentro alla scuola con un progetto che si chiama “Assaggi”, inoltre garantiamo anche la supervisione con un accompagnamento professionale mirato”, aggiunge la direttrice.