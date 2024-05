Breakdance protagonista al Città Fiera: arriva la 1° edizione del contest Break the City

Il contest di breakdance e mix style.

La danza torna protagonista a Città Fiera con Break the City, un nuovo evento organizzato dall’A.S.D. Vitality Dance&Fitness, in collaborazione con il centro commerciale Città Fiera e il maestro Sandro Plaino (b-boy Stee): l’appuntamento è in agenda domenica 19 maggio dalle 14.00 in piazza Show Rondò e sarà un contest di Breakdance e Mix Style aperto a Scuole, Associazioni ed allievi di danza italiani ed esteri, per il quale saranno coinvolti quattro giudici, a loro volta ballerini, conosciuti a livello internazionale.

La selezione musicale verrà affidata a Dj Aron Shorty, riconosciuto nell’ambito culturale Hip-Hop e nelle competizioni di danza. Il contest si svilupperà in due fasi: Breakdance 2vs2 Beginners under 12 (nati dal 2012), Beginners over (nati fino al 2011), Open a cui seguirà l’Open Mix style 2vs2.

Un pomeriggio assolutamente imperdibile che vedrà la partecipazione di giudici importanti, come Sdido, che arriva da Modena, rappresenta la crew italiana Fresh Mod e quella internazionale Flexible Flav, che è un gruppo di ballerini fondato nel 1999 a Sacramento (California), che compete e si esibisce in tutto il mondo. Il gruppo ha disputato competizioni in molti stati del nord America, mentre a livello internazionale, in Francia, Korea, Portogallo, Danimarca, Colombia, Germania.

Altro ospite d’eccezione, El Vasi (Austria), ballerino, Dj ed organizzatore di eventi, che fa parte del gruppo Funky Monkeys ed è tra i migliori otto ballerini nelle finali austriache del Red Bull Bc One 2023. E ancora, Solco che viene invece da Trieste ed è attivo già dal 1996. Con il gruppo Magnimel Crew, che include ballerini da Friuli Venezia Giulia e Veneto, ha vinto numerose competizioni nazionali ed internazionali, tra cui, nel 2004, la prestigiosissima Hip Hop Connection.

Infine, Nefer, uno degli insegnanti della Scuola (Vitality Dance&Fitness), arrivato nel 1997 dalla Colombia in Italia, nello specifico in Friuli Venezia Giulia, dove ha iniziato a lavorare come insegnante-coreografo in diverse realtà del territorio, facendo conoscere il suo Hip Hop e ottenendo diversi titoli a livello regionale ed italiano, conseguendo per tre anni di seguito il primo posto ai campionati italiani di categoria.