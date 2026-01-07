Al via Teatro Bambino, la rassegna di spettacoli dedicati ai più piccoli

La rassegna Teatro Bambino al Giovanni da Udine.

Il Teatro Giovanni da Udine si prepara ad accogliere il suo pubblico più vivace e curioso: riparte infatti Teatro Bambino, la rassegna domenicale pensata per le famiglie che trasforma il palcoscenico in un mondo di scoperte. Ad aprire la serie di tre appuntamenti sarà, domenica 11 gennaio con inizio alle ore 17.00, il coloratissimo spettacolo di Giallo Mare Minimal Teatro, Le avventure di Pesce Gaetano, dedicato ai bambini e alle bambine dai 3 anni in su.

Tutte le sere, in fondo al mare, nonna Pesce racconta una storia ai suoi dodicimila figli e nipoti. È la storia di Gaetano, un pesciolino curioso che decide di partire alla scoperta del mondo: un’esperienza incredibile che gli farà incontrare tanti nuovi amici ma anche qualche pericolo, ma che soprattutto gli insegnerà a non aver paura.

Lo spettacolo è realizzato con una tecnica originale che fa interagire diversi linguaggi: animazione digitale e il disegno con la sabbia. In scena, una sand artist crea con straordinaria abilità ambienti e situazioni che, tramite una video camera, vengono proiettati in diretta. Giallo Mare Minimal Teatro da oltre trenta anni produce spettacoli con segni grafici, pittorici in digitale che dialogano con il corpo, i gesti e il racconto dell’attore.

I prossimi appuntamenti.

La rassegna Teatro Bambino continuerà domenica 8 febbraio con Sonosolo, Sono solo bolle di sapone di e con Michele Cafaggi, dedicato a tutti i sognatori che inseguono i propri pensieri esattamente come si fa con le bolle di sapone, e domenica 1° marzo con Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti proposto da Giallo Mare Minimal Teatro, che affronta con delicatezza quel naturale sentimento di paura che è connesso ad ogni cambiamento – così presente nella vita quotidiana del bambino – mostrando come questo porti con sé sempre nuove, grandi opportunità.

La rassegna Teatro Bambino fa parte del percorso Udine Città-Teatro per le Bambine e i Bambini realizzato in collaborazione con il CSS Teatro Stabile d’innovazione e Teatri Stabil Furlan.