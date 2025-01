Udinese-Roma: niente biglietti per i residenti in Lazio

Vietata la vendita di biglietti di Udinese-Roma per i residenti in Lazio,

Il Prefetto di Udine ha emesso un decreto che vieta la vendita dei biglietti per la partita di calcio Udinese-Roma, in programma il 26 gennaio allo stadio Friuli di Udine, ai residenti nella Regione Lazio. La decisione, ufficializzata con decreto del 14 gennaio 2025, è stata adottata in seguito alla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS), che ha classificato l’incontro come ad alto rischio.

La misura si colloca in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza negli stadi, in particolare a seguito degli episodi di violenza verificatisi lo scorso 5 gennaio a Roma durante il derby tra Roma e Lazio.