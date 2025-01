La fuga di gas a Gorizia.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 14 gennaio, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Gorizia, è intervenuta in Via Boccaccio a Gorizia per la segnalazione di una fuga di gas il cui odore era percepito in strada e all’interno di un appartamento.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno eseguito le ricerche della perdita constatando che il gas fuoriusciva da una tubazione sotto al piano stradale e si era infiltrato negli spazi tra le tubazioni raggiungendo lo stabile adiacente al punto dove si trovava la perdita. I pompieri hanno controllato le autorimesse e l’intero stabile trovando una notevole concentrazione di gas all’interno dell’appartamento del piano terra, motivo per il quale i soccorritori hanno fatto evacuare l’anziana residente che per la notte è stata ospitata a casa del figlio.

Presenti sul posto i tecnici dell’azienda del gas che nella notte hanno eliminato la perdita. Alle prime ore della mattina di oggi, 15 gennaio, i vigili del fuoco sono ritornati nell’appartamento che era stato evacuato verificando che erano state ripristinate tutte le condizioni di sicurezza, pertanto la signora ha potuto rientrare nel suo alloggio.