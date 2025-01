Venerdì 17 gennaio i funerali di Mattia Cossettini.

E’ stata fissata la data dei funerali del piccolo Mattia Cossettini, il bambino friulano di 9 anni morto improvvisamente durante una vacanza con la famiglia a Marsa Alam, in Egitto. . Per chiarire le cause del decesso, su richiesta della pediatra di Mattia e d’intesa con la famiglia, è stato disposto un riscontro diagnostico. Martedì 14 gennaio è stata effettuata l’autopsia, ma i risultati saranno disponibili solo nei prossimi giorni, al termine degli approfondimenti necessari.

Intanto, la salma di Mattia è stata riportata in Friuli, dove la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto al piccolo. Il funerale si terrà venerdì 17 gennaio, alle ore 15, nel duomo di Tricesimo, con partenza dalla casa funeraria Mansutti. A partire da mercoledì 15 gennaio, dalle ore 10, amici, conoscenti e cittadini potranno rendere omaggio al bambino.

La sera di giovedì 16 gennaio, alle 19.30, sarà recitato il Rosario nello stesso duomo. La famiglia Cossettini ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno espresso vicinanza e solidarietà in questo momento di dolore incolmabile. La comunità di Tricesimo si raccoglie attorno ai familiari di Mattia, condividendo un lutto che tocca il cuore di tutti.