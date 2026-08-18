UdinEstate, i gadget arrivano quando l’estate sta finendo: la stoccata di Soramel

18 Agosto 2026

Foto di Giacomo Attuente

di Giacomo Attuente

Il tempismo del lancio dei gadget di UdineEstate fa discutere.

Il nuovo merchandising di UdinEstate accende la polemica politica a Udine. A criticare il momento scelto dal Comune per mettere in vendita T-shirt e teli mare è Ester Soramel, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, che affida all’ironia il proprio commento.

“Leggendo il lancio dei gadget estivi da parte del Comune di Udine a fine agosto mi è partito spontaneo un sorriso”, afferma Soramel, richiamando una celebre battuta pronunciata dal Perozzi nel film Amici miei: “Cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione”.

Soramel ironizza sul tempismo del Comune

A finire nel mirino della coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia non è tanto la realizzazione dei gadget, quanto il calendario scelto per proporli al pubblico. “L’estate sta finendo, come cantavano i Righeira, manca poco più di un mese all’inizio dell’autunno e ancora meno a Friuli Doc, e il Comune lancia i teli da mare”, osserva Soramel.

La vendita verrà inoltre estesa dal 1° settembre a Casa Cavazzini, dopo la conclusione della mostra dedicata agli Impressionisti. Un dettaglio che alimenta ulteriormente la critica: “Un tempismo perfetto: l’amministrazione comunale lancia la sua linea estiva mentre nei negozi la mettono in saldo e iniziano a esporre maglioni e cappotti”. La stoccata finale è ancora affidata all’ironia: “Seguendo il tempismo alla moviola di Palazzo D’Aronco, non resta che aspettarci i gadget di Natale per il prossimo giugno”.

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