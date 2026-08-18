UdinEstate, i gadget arrivano quando l’estate sta finendo: la stoccata di Soramel

Il tempismo del lancio dei gadget di UdineEstate fa discutere.

Il nuovo merchandising di UdinEstate accende la polemica politica a Udine. A criticare il momento scelto dal Comune per mettere in vendita T-shirt e teli mare è Ester Soramel, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, che affida all’ironia il proprio commento.



“Leggendo il lancio dei gadget estivi da parte del Comune di Udine a fine agosto mi è partito spontaneo un sorriso”, afferma Soramel, richiamando una celebre battuta pronunciata dal Perozzi nel film Amici miei: “Cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione”.

Soramel ironizza sul tempismo del Comune

A finire nel mirino della coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia non è tanto la realizzazione dei gadget, quanto il calendario scelto per proporli al pubblico. “L’estate sta finendo, come cantavano i Righeira, manca poco più di un mese all’inizio dell’autunno e ancora meno a Friuli Doc, e il Comune lancia i teli da mare”, osserva Soramel.

La vendita verrà inoltre estesa dal 1° settembre a Casa Cavazzini, dopo la conclusione della mostra dedicata agli Impressionisti. Un dettaglio che alimenta ulteriormente la critica: “Un tempismo perfetto: l’amministrazione comunale lancia la sua linea estiva mentre nei negozi la mettono in saldo e iniziano a esporre maglioni e cappotti”. La stoccata finale è ancora affidata all’ironia: “Seguendo il tempismo alla moviola di Palazzo D’Aronco, non resta che aspettarci i gadget di Natale per il prossimo giugno”.