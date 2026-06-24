UdinEstate e non solo: si punta su eventi diffusi, concerti e appuntamenti per tutti

Udine punta a cambiare il modo di vivere la cultura in città, costruendo una proposta più ampia, distribuita e capace di parlare a pubblici diversi. Non più soltanto grandi appuntamenti concentrati nei luoghi simbolo, ma un calendario che attraversa parchi, quartieri, biblioteche, piazze, teatri e spazi all’aperto, mettendo insieme musica internazionale, cinema, spettacoli per famiglie, attività gratuite e progetti inclusivi.

Il percorso è stato presentato a Palazzo D’Aronco dal sindaco Alberto Felice De Toni e dall’assessore alla Cultura Federico Pirone, alla presenza dei partner strategici Fondazione Friuli, Banca 360 FVG ed Est Energy. Al centro dell’incontro c’è stato il cartellone di UdinEstate, sostenuto anche dalla Direzione centrale Attività Produttive e Turismo della Regione Fvg, ma soprattutto una visione più ampia: rendere la cultura una presenza quotidiana nella vita urbana, capace di generare partecipazione, attrattività e coesione sociale.

L’obiettivo è offrire ogni giorno più possibilità di scelta, tra concerti, cinema, teatro, incontri, spettacoli per bambini, iniziative nei quartieri e appuntamenti gratuiti. Una programmazione che permette ai cittadini di costruire la propria estate culturale in base a gusti, età e interessi, trovando ogni sera occasioni diverse per vivere Udine.

Il Castello diventa una grande arena culturale

Uno dei luoghi simbolo di questo cambiamento sarà il piazzale del Castello, che nel 2026 ospiterà 26 appuntamenti, in crescita rispetto ai 24 del 2025 e ai 19 del 2024. L’aumento non riguarda soltanto i numeri, ma anche la varietà dei linguaggi, dei promotori e dei pubblici coinvolti.

Il Castello si conferma così come una grande arena culturale capace di ospitare generi e sensibilità molto diverse: dall’elettronica al jazz internazionale, dal cantautorato alla comicità, fino alla divulgazione civile e agli appuntamenti legati alle realtà locali.

Dopo il dj set inaugurale di Bob Sinclar, il calendario ha già proposto le sonorità elettroniche di OKGIORGIO e il pop-trap di Tony Pitony, e proseguirà con il pop d’autore di Madame, la serata Platinum DJ Set e gli eventi collegati alla Notte Bianca. Una parte della programmazione guarda in modo particolare alle nuove generazioni, con appuntamenti che hanno già registrato una forte risposta di pubblico.

Accanto a questa linea più contemporanea, il Castello manterrà la propria vocazione per il jazz e la musica di qualità, con il concerto di Pat Metheny, il ritorno di Udin&Jazz, le proposte di Nik West e MonoNeon e l’appuntamento con BEAT, progetto dedicato alla musica dei King Crimson con musicisti di livello internazionale.

Ampio spazio anche al cantautorato, al folk e alle radici culturali, con I Nomadi, Angelo Branduardi, I Musici di Guccini, Raiz, Noemi, Baba Sissoko e altri artisti capaci di attraversare generi e tradizioni diverse. Tra gli appuntamenti più suggestivi ci sarà anche il Concerto del Risveglio di Dimartino, pensato per accompagnare il pubblico nel passaggio tra la notte e il nuovo giorno durante la Notte Bianca.

Non mancheranno poi gli incontri e lo spettacolo: Gianluca Gotto porterà il suo racconto tra viaggio e riflessione personale, Sigfrido Ranucci sarà protagonista di un appuntamento di approfondimento civile, Max Angioni proporrà la sua comicità, mentre la Ceghedaccio Symphony Orchestra unirà musica pop e dimensione orchestrale.

A rafforzare il ruolo di Udine come città dei grandi eventi dal vivo ci saranno anche i concerti allo Stadio Friuli, con protagonisti Vasco Rossi, Eros Ramazzotti e Zucchero, appuntamenti capaci di richiamare pubblico da tutto il Nordest.

Parco Moretti e Cavallerizza nuovi poli culturali

La programmazione 2026 amplia anche la mappa degli spazi dedicati alla cultura. Parco Moretti e Cavallerizza entrano in modo più strutturato nella geografia culturale cittadina, estendendo l’offerta dal centro storico alle aree verdi e ai luoghi urbani più vissuti.

Il Parco Moretti, dopo il festival Terminal, ospiterà nove appuntamenti nel corso dell’estate, confermandosi come spazio capace di unire musica, spettacolo e socialità all’aperto. Il programma comprende concerti jazz, spettacoli, proposte per famiglie e il primo appuntamento di Burattini senza Confini.

In questo percorso si inserisce anche More Than Jazz, promosso da SimulArte e giunto all’ottava edizione. Con il tema “Transiti Atlantici”, il festival porterà otto concerti tra Corte di Palazzo Morpurgo, piazzale del Castello, Cavallerizza e Parco Moretti, in un itinerario che mette in relazione Europa, Americhe, tradizioni popolari e sperimentazione musicale.

Nel cartellone rientra anche la 28esima edizione di Nei Suoni dei Luoghi, festival internazionale che valorizza musica, territori, giovani talenti e incontro tra culture. Gli appuntamenti in città saranno in gran parte a ingresso gratuito, con concerti e spettacoli distribuiti tra chiese, auditorium, Castello e Cavallerizza.

La cultura arriva nei quartieri

Uno degli assi più importanti della nuova impostazione riguarda i quartieri. La scelta dell’amministrazione è portare spettacoli, cinema, laboratori, letture, giochi e attività per famiglie nei luoghi della vita quotidiana, dalle aree verdi alle biblioteche, rendendo la cultura più vicina alle persone.

Accanto alle iniziative promosse dalle associazioni attraverso l’avviso pubblico comunale, il calendario comprende anche attività itineranti, appuntamenti nelle biblioteche di quartiere e proposte rivolte al pubblico infantile e familiare. Nei parchi troveranno spazio anche attività sportive gratuite, organizzate dall’assessorato allo Sport, per vivere gli spazi verdi come luoghi di incontro e socialità.

Tra le iniziative più attese torna Burattini senza Confini, rassegna itinerante di teatro di strada e di figura con la direzione artistica di Alberto De Bastiani. Sei spettacoli a ingresso libero porteranno burattini, acrobatica, giocoleria, teatro e fantasia in cinque quartieri e al Parco Moretti.

Il programma prenderà il via martedì 28 luglio al Parco Moretti con Fuori dalla valigia della compagnia Beghéré di Viareggio. Seguiranno gli appuntamenti nell’area verde Peter Pan di via di Brazzà, nell’area verde De Rocco di via Derna, a Godia, nell’area verde Marcello D’Olivo di viale Afro e al Parco urbano A. Desio di via Lombardia.

Cinema sotto le stelle e proiezioni più accessibili

Il cinema sarà uno dei capitoli più importanti dell’estate udinese. Da giovedì 25 giugno e fino alla fine di agosto, il Giardino Loris Fortuna di piazza Primo Maggio tornerà a trasformarsi nella grande sala cinematografica sotto le stelle della città.

La programmazione, curata dal CEC – Centro Espressioni Cinematografiche e sostenuta dal Comune nell’ambito di UdinEstate 2026, proporrà ogni sera un film diverso, tra prime visioni, cult, omaggi, blockbuster, eventi speciali, rassegne e titoli tra i più apprezzati della stagione cinematografica appena conclusa.

Il 2026 segna anche un passo avanti sul fronte dell’accessibilità. Dopo l’esperienza avviata al Visionario, il progetto INCinema – Festival del Cinema Inclusivo arriverà anche alle proiezioni all’aperto dei Giardini Loris Fortuna e nei quartieri. Il festival propone film con sottotitoli e audiodescrizioni, permettendo a tutto il pubblico di condividere la visione nello stesso momento.

Il cinema sarà presente anche nei quartieri con CineJunior, rassegna dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Dopo i nove film proposti in tre quartieri nel 2024 e nel 2025, quest’anno la programmazione crescerà fino a undici proiezioni, distribuite in quattro quartieri e al Parco Moretti.

Teatro, musica e circo contemporaneo

Anche il Teatro Nuovo Giovanni da Udine rinnova la propria presenza nel cartellone estivo con Teatro Estate, una rassegna che attraversa musica, comicità, circo contemporaneo e laboratori per i più piccoli.

Giovedì 9 luglio Riccardo Rossi porterà in scena Volevo fare il musicista!, spettacolo nel quale racconta il proprio rapporto con la musica accompagnato da una band di nove elementi. Martedì 21 luglio sarà la volta della compagnia italo-francese Circo Zoé con Naufragata, spettacolo adatto a tutti a partire dai sei anni, tra acrobazie, musica dal vivo e clownerie.

Venerdì 24 luglio il Teatro ospiterà Big Band Era, concerto della Big Band del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, diretta da Glauco Venier, con un repertorio dedicato ai grandi protagonisti dell’era delle big band, da Glenn Miller a Count Basie e Duke Ellington.

La proposta si completa con i laboratori di piccola scenografia teatrale Teatro all’ombra, rivolti a bambine e bambini dai 3 agli 11 anni.

Oltre cento eventi per bambini e famiglie

La programmazione dedicata a bambine, bambini e famiglie è uno degli elementi più consistenti dell’offerta culturale estiva. Tra spettacoli di burattini, cinema, laboratori, letture, giochi, iniziative nelle biblioteche, appuntamenti nei quartieri e MiniFESTIL, nel 2026 sono previsti oltre cento eventi rivolti al pubblico più giovane.

L’obiettivo è proporre un calendario continuo e diffuso, non limitato all’intrattenimento, ma pensato come occasione di scoperta, creatività, gioco e incontro. Una scelta che punta a rendere Udine più accogliente per le famiglie e più vicina alle nuove generazioni.

Il sostegno ai progetti culturali

La crescita dell’offerta passa anche dal sostegno alle associazioni e ai soggetti che producono cultura sul territorio. Nel 2026 il Comune finanzierà 24 progetti annuali e tre progetti triennali di eccellenza, confermando un impegno stabile per la qualità e la continuità delle iniziative.

Tra questi rientra FESTIL, giunto all’undicesima edizione e organizzato da Tinaos in collaborazione con il CSS per Teatro Contatto Estate, con dieci spettacoli tra Teatro San Giorgio e Palamostre, prime nazionali, grandi nomi della scena contemporanea e un programma dedicato alle famiglie attraverso MiniFESTIL.

C’è poi Armonie in Città, promosso dalla Fondazione Luigi Bon e giunto alla ventiquattresima edizione, con tredici concerti gratuiti di musica da camera e sinfonica in sette location cittadine.

“Udine vuole essere sempre di più una città nella quale la cultura non sia un appuntamento eccezionale, ma una presenza diffusa, accessibile e capace di generare comunità”, ha spiegato il sindaco De Toni. Per l’assessore Pirone, la sfida è costruire “una vera infrastruttura culturale per la città”, capace di unire grandi eventi, quartieri, famiglie, cinema, musica, teatro e iniziative accessibili in un unico sistema riconoscibile.

Una strategia che guarda all’estate, ma non soltanto: l’obiettivo dichiarato è consolidare una proposta culturale stabile, capace di accompagnare Udine durante tutto l’anno e di trasformare gli eventi in uno strumento di partecipazione e vita urbana.