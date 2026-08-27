Università di Udine e Agenzia Lavoro fanno squadra: più innovazione, imprese e opportunità per i laureati

L’accordo tra Università di Udine e Agenzia Lavoro per rafforzare innovazione digitale, imprenditorialità e opportunità professionali.

Rafforzare l’innovazione digitale e l’imprenditorialità del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia, attirare nuovi investimenti e creare maggiori opportunità professionali per studenti e laureati. Sono gli obiettivi della nuova convenzione quadro tra l’Università di Udine e l’Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa della Regione Friuli Venezia Giulia, firmata oggi, 27 agosto, a Palazzo Antonini-Maseri, sede del rettorato.

L’accordo, della durata di tre anni e rinnovabile, è stato sottoscritto dal rettore dell’Ateneo friulano Angelo Montanari e dalla direttrice generale dell’Agenzia Lydia Alessio-Vernì. Le diverse attività previste saranno poi concretizzate attraverso specifici accordi attuativi tra l’Agenzia e l’Università o i dipartimenti di volta in volta coinvolti.

Referenti della convenzione saranno, per l’Università, Elena D’Orlando, delegata ai rapporti con il territorio e alla valorizzazione delle conoscenze, e per l’Agenzia Maria Marin, dirigente del Servizio affari generali, amministrativi e legali.

Innovazione digitale e nuovi investimenti in Friuli Venezia Giulia

Attraverso la collaborazione con l’Università di Udine, Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa punta ad aumentare il livello di innovazione attraverso la digitalizzazione e ad attrarre investimenti capaci di rafforzare i diversi settori produttivi del Friuli Venezia Giulia.

La collaborazione servirà inoltre a rendere più conosciute e accessibili le opportunità messe a disposizione dalla Regione, ad accompagnare le imprese nei rispettivi progetti di sviluppo e a sostenere le politiche regionali dedicate al lavoro e alle attività produttive.

Per l’Università di Udine, invece, l’intesa rappresenta uno strumento per rafforzare la diffusione della cultura imprenditoriale e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato, potenziando in particolare le attività di placement.

Sono previsti percorsi di formazione, accompagnamento e valorizzazione delle idee innovative rivolti a studenti, laureati, dottorandi e ricercatori, con l’obiettivo di sviluppare competenze imprenditoriali sempre più diffuse.

L’accordo consentirà anche di promuovere concorsi di idee, programmi di incubazione e iniziative dedicate all’innovazione culturale e creativa, favorendo la nascita e la sperimentazione di progetti ad alto impatto.

Particolare attenzione sarà riservata ai servizi di orientamento imprenditoriale, mentoring e supporto alla validazione dei progetti d’impresa, così da accompagnare la trasformazione delle idee in iniziative concrete e sostenibili.

Allo stesso tempo saranno potenziati i servizi di placement e i rapporti con imprese, enti pubblici e organizzazioni del territorio, consolidando il collegamento tra formazione universitaria, ricerca e mondo del lavoro.

Dall’attrazione degli investimenti alla digitalizzazione

La convenzione definisce nel dettaglio gli ambiti nei quali Agenzia e Ateneo potranno sviluppare attività comuni, sulla base anche del Piano strategico triennale dell’Agenzia approvato dalla Giunta regionale.

Tra le priorità rientra l’attrazione di nuovi investimenti, attraverso una maggiore valorizzazione del sistema universitario del Friuli Venezia Giulia anche nelle strategie volte a richiamare sul territorio nuove iniziative imprenditoriali.

La collaborazione riguarderà poi il supporto alle politiche regionali per il lavoro e per le attività produttive, affiancando l’amministrazione regionale negli ambiti individuati dalla Regione e contribuendo al coordinamento delle politiche di crescita imprenditoriale, sviluppo tecnologico e internazionalizzazione.

Un altro capitolo centrale sarà quello dell’innovazione attraverso la digitalizzazione, con l’obiettivo di favorire la trasformazione digitale e diffondere maggiormente questa cultura all’interno del sistema economico regionale, sostenendo le iniziative promosse dalla Regione e lavorando in stretto raccordo con tutti gli attori coinvolti.

L’accordo servirà inoltre a riordinare e mettere a sistema le diverse collaborazioni sviluppate negli anni tra l’Agenzia e l’Università di Udine, creando un quadro complessivo nel quale inserire le future iniziative comuni.

«È un accordo molto significativo per l’Università di Udine – sottolinea il rettore Angelo Montanari – con un partner forte che porterà vantaggi ad entrambe le parti coinvolte, a beneficio della crescita del territorio, valorizzando l’innovazione digitale, l’incentivazione dell’imprenditorialità e le iniziative a favore dell’incontro tra domanda e offerta di professionalità qualificate».

Per Elena D’Orlando, «questo accordo costituisce un ulteriore, importante tassello del mosaico di rapporti che l’Ateneo intrattiene con i più significativi attori del territorio. Esso contribuisce a rafforzare e a rendere sempre più operativa l’idea di un sistema regionale in cui Istituzioni di alta cultura e Istituzioni territoriali dialogano tra loro con ricadute tangibili per la comunità e il tessuto produttivo».

Il ruolo dell’Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa

L’obiettivo dell’Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa è avvicinare sempre di più le politiche regionali per le attività produttive e il lavoro alle reali necessità delle aziende.

L’Agenzia opera in particolare per rendere le risorse messe a disposizione dal sistema regionale più conosciute e maggiormente utilizzate dalle imprese, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali e nuove opportunità occupazionali.

Insieme alla Regione e a partner qualificati del territorio, affianca inoltre le aziende nei progetti di investimento, ampliamento o riqualificazione, mettendo a disposizione consulenze e informazioni personalizzate.

L’attività comprende anche l’elaborazione di progetti, studi e ricerche utili a rendere le politiche pubbliche dedicate alle imprese e al mondo del lavoro più efficaci e maggiormente aderenti ai fabbisogni del territorio.