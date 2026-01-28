L’Università di Udine celebra l’eccellenza della ricerca con il decimo PhD Day

28 Gennaio 2026

di Giacomo Attuente

Venerdì 30 gennaio decimo Phd Day dell’Università di Udine, la cerimonia in cui si premiano le migliori tesi di dottorato con il Phd Award e si celebrano i nuovi dottori di ricerca con la consegna dei diplomi. L’evento si terrà, dalle 14.30, nell’aula “Strassoldo” (via Tomadini 30/a, Udine).

Dopo i saluti del rettore Angelo Montanari, interverrà il delegato dell’ateneo per la ricerca, Francesco Pitassio. A seguire la prolusione sul tema “La vulnerabilità di Venezia e la sua laguna. L’approvvigionamento tra siccità e acqua alta in età moderna”. A tenerla sarà David Gentilcore dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Gentilcore, esperto di storia dell’alimentazione, della medicina e dell’ambiente nell’Italia moderna, ha coordinato il progetto “Water-Cultures: The Water Cultures of Italy, 1500-1900” finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (Erc).

La cerimonia proseguirà quindi con la consegna dei Phd Award, il premio alle migliori tesi di dottorato discusse nel 2024, e dei diplomi di dottorato. Al termine il coro “Gilberto Pressacco” dell’Ateneo friulano intonerà il tradizionale inno del Gaudeamus.

I dottorati dell’Ateneo

Gli 11 corsi di dottorato dell’Ateneo e il loro coordinatori: Diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo; Informatica e intelligenza artificiale; Ingegneria industriale e dell’informazione; Medicina molecolare; Scienze degli alimenti; Scienze dell’ingegneria energetica e ambientale; Scienze e biotecnologie agrarie; Scienze matematiche e fisiche; Scienze mediche cliniche e traslazionali; Storia dell’arte, cinema, media audiovisivi e musica; Studi linguistici e letterari.

Il dottorato di ricerca Il dottorato è il terzo livello della formazione universitaria, ha una durata di tre anni e segue la laurea triennale e quella magistrale. Fornisce le competenze per svolgere attività di ricerca in università, enti pubblici e privati. Al corso di dottorato si accede superando un esame di ammissione. I posti a concorso sono con o senza borsa di studio. Il titolo di dottore di ricerca si consegue, al termine del percorso di studio e di ricerca, superando l’esame finale che consiste nella discussione di una tesi con una commissione nazionale.

