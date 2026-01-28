in Pezzetta

di 90 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Angelina Gubiani. Ne danno il triste annuncio il marito Antonio, i figli Luciana e Flavio, la nuora Michela, gli amati nipoti Massimo e Gioia unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Osoppo nella chiesa di “S. Maria ad Nives” venerdì 30 gennaio alle ore 15:00 giungendo dall’Ospedale Civile di S. Daniele.



Al termine del Rito la cara Angelina troverà riposo nel cimitero di Osoppo.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 29 alle ore 19:30 nella stessa chiesa.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



OSOPPO, 28 gennaio 2026



