Vegliò i suoi padroni morti in casa, ora il cane Black cerca una nuova famiglia

Il cane Black aspetta una nuova famiglia.

Fedele fino alla fine, ha vegliato i suoi padroni, morti in casa, per giorni: è stato il suo abbaiare, quasi fosse una richiesta d’aiuto, ad attirare l’attenzione dei vicini che hanno allertato i soccorsi: ora, però, il cane Black è rimasto solo e cerca una nuova famiglia.

Black, un pastore tedesco di 6 anni, abituato a vivere in appartamento, molto docile e sano: era l’amato amico a quattro zampe di Ivan Cozianin, 77 anni, e Tatjana Bencam, 84 anni, la coppia trovata morta, per cause naturali, nell’appartamento di via Bariglaria.

Il tragico rinvenimento è avvenuto il 9 luglio scorso, quando Ivan è stato trovato accasciato davanti alla camera da letto e Tatjana, che dipendeva completamente dall’assistenza del compagno, è stata trovata morta nel letto. Secondo la ricostruzione del medico legale, Ivan potrebbe aver avuto un malore fatale, lasciando Tatjana senza possibilità di provvedere a se stessa.

Da quel giorno, Black è rimasto solo ed è stato portato in canile, in attesa di una nuova famiglia, poiché nessuno dei familiari della coppia si è fatto avanti per occuparsi di lui. Il cane si trova al canile di Porpetto. Per informazioni e adozioni, è possibile contattare Amici della Terra Fvg al numero 347 837 7112.