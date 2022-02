Il ventenne denunciato a Udine per la vendita di eroina.

Sorpreso mentre cede la droga in pieno centro a Udine, per lui scattano inevitabili i guai. È successo nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche a seguito di alcune segnalazioni.

Il personale della polizia giudiziaria del Comando di polizia locale di Udine, nel corso di attività svolta nella giornata di ieri, ha deferito all’autorità giudiziaria un ventenne straniero sorpreso mentre cedeva una dose di eroina ad un acquirente nella zona adiacente a Piazza Venerio. Successivamente, nella disponibilità del giovane è stata rinvenuta ulteriore sostanza chiaramente destinata allo spaccio. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, così come il telefono cellulare in uso al ragazzo. L’acquirente verrà segnalato alla locale Prefettura in qualità di assuntore.

Nei giorni precedenti, durante i consueti controlli effettuati nella zona di Borgo Stazione, con l’ausilio di un’unità cinofila, sono state rinvenute alcune dosi di eroina, presumibilmente abbandonate da parte dei soggetti dediti allo spaccio alla vista degli operatori.

