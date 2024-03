Palazzo Centrale, in via Poscolle, è in vendita.

E’ in vendita uno storico palazzo del centro di Udine: si tratta del cosiddetto Palazzo Centrale (Palazzo della Frattina-Zoppola) di via Poscolle, vicino all’incrocio con via Gorghi. Come ricorda anche il nome, è l’edificio limitrofo al cinema che però non è compreso nell’operazione dato che pochi mesi fa è stato acquistato grazie ai fondi della Regione per essere rilanciato non solo come sala di proiezione, ma anche come polo culturale.

Palazzo Centrale, con i suoi mille metri quadri commerciali distribuiti su tre livelli e quattro posti auto sotto il cinema, presenta due negozi al piano terra, quattro uffici al primo piano e tre appartamenti al secondo piano. La trattativa per la vendita dell’edificio, di proprietà della Iusa immobiliare Udinese Srl, è seguita direttamente dall’Immobiliare In Udine. Non cambierà la destinazione d’uso, quindi continuerà ad ospitare le stesse tipologie di ambienti.

Il prezzo di vendita non è stato reso pubblico, ma sembra che ci siano già trattative avanzate in corso. D’altronde, Palazzo Centrale è senza dubbio un gioiellino architettonico in centro città ed è stato uno dei primi edifici ad essere dotato, nel 1800, di un sistema di illuminazione con lampade ad acetilene grazie ad Arturo Malignani.