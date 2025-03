Via Ciro di Pers, arriva la nuova viabilità: ecco cosa cambia

Le modifiche alla viabilità di via Ciro di Pers a Udine, annunciate qualche settimana fa, stanno entrando nella fase conclusiva. I lavori provvisori sono quasi terminati e la strada è stata riaperta al traffico con un nuovo senso di marcia. A breve verranno realizzati anche nuovi stalli di sosta.

L’intervento riguarda l’area compresa tra via Cussignacco, piazzale Unità d’Italia e via Ciro di Pers e ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la funzionalità della rotatoria, oltre ad aumentare la disponibilità di parcheggi vicino al centro storico.

La nuova viabilità e cosa cambia.

Nella nuova configurazione, da via Cussignacco è possibile accedere direttamente alla rotatoria di piazzale Unità d’Italia, grazie all’eliminazione del marciapiede trasversale attualmente presente. Non è più necessario svoltare a destra su via Ciro di Pers per poi immettersi in via Tullio. Chi proviene da via Cussignacco può entrare nella rotatoria e proseguire dritto verso viale Europa Unita e la stazione oppure imboccare la prima uscita in direzione via Tullio. Questa modifica permette di rendere il traffico più sicuro in un punto strategico della città, riducendo criticità e migliorando la sicurezza per pedoni, automobilisti e ciclisti.

Già durante i lavori provvisori infatti si è provveduto a spostare un attraversamento pedonale pericoloso su via Tullio. Adesso infatti la segnaletica è stata spostata, collocando l’attraversamento prima dell’incrocio con via Vigna, mentre prima era stato posizionato dopo via Vigna. L’amministrazione quindi è intervenuta per migliorare una criticità segnalata da tempo. In occasione dei lavori definitivi si continuerà a razionalizzare e rendere più sicuri i passaggi pedonali e viabilistici dell’area.

Venti nuovi parcheggi.

Oltre ai benefici sulla viabilità, il progetto prevede anche la creazione di circa venti nuovi posti auto in via Ciro di Pers, nell’area precedentemente destinata al transito veicolare. Questa soluzione risponde concretamente alla crescente domanda di parcheggi vicino al centro, offrendo maggiori opportunità di sosta per cittadini e visitatori. Nella nuova configurazione, via Ciro di Pers è interessata da un’inversione del senso di marcia ed è accessibile da via della Vigna.

Seguirà poi una fase transitoria di alcuni mesi, durante la quale l’amministrazione valuterà la soluzione adottata in vista degli interventi definitivi. In questa fase potranno essere apportati eventuali correttivi per ottimizzare ulteriormente la viabilità e consolidare le migliorie introdotte.