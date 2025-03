Incidente in A4, scoppia la gomma e il camion finisce contro le barriere

L’incidente sull’autostrada A4 all’altezza di Meolo.

Un incidente è avvenuto poco dopo le 13,00 di oggi, giovedì 27 marzo, nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 tra lo svincolo di Meolo-Roncade e il Bivio A4/A57 in direzione Venezia.

A causa dello scoppio dello pneumatico anteriore sinistro, un mezzo pesante è finito contro i new jersey centrali. Le barriere di sicurezza sono state leggermente spostate ma hanno retto all’urto, mentre l’autoarticolato ha perso gran parte del carico di circa 40 quintali di granaglie. Non si registrano feriti.

Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico che sta operando per la bonifica del manto stradale. Non è stata necessaria, al momento, la chiusura del tratto autostradale, in quanto i mezzi provenienti da Trieste vengono fatti defluire lungo la corsia di marcia. La Concessionaria sta comunque monitorando la situazione ed è stato chiuso l’ingresso allo svincolo di Meolo in direzione Venezia per evitare incolonnamenti.