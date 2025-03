La truffa a Gemona del Friuli.

Ancora una truffa a Gemona del Friuli: un’anziana di 85 anni è stata raggirata da un finto carabiniere che è riuscito a farsi consegnare tutti i gioielli per un valore complessivo di circa 35mila euro.



Secondo quanto denunciato ai Carabinieri di Gemona del Friuli, l’anziana ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un carabiniere. Con voce concitata, il truffatore le ha riferito che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e che serviva immediatamente una somma di denaro per coprire le spese legali.

Sotto shock e spinta dalla preoccupazione, la donna ha seguito le istruzioni dell’uomo. Poco dopo, un complice si è presentato alla sua porta per ritirare il denaro. Non avendo contanti in casa, l’85enne ha consegnato tutti i gioielli di valore in suo possesso, per un bottino complessivo di 35mila euro.

Solo in un secondo momento, contattando la figlia, la donna si è resa conto di essere stata truffata e ha subito denunciato l’accaduto ai Carabinieri della locale stazione.