Eliana Rigato, udinese, unica donna ad aver vinto la Coppa del Mondo di bowling, scompare all’età di 75 anni.

Eliana Rigato, udinese, unica donna italiana ad aver vinto la Coppa del Mondo di bowling, si è spenta sabato 16 novembre all’età di 75 anni a causa di una malattia fulminante. I funerali si terranno martedì 19 novembre alle 10.30 presso la chiesa del Buon Pastore di Udine.

Rigato, nata a Udine, raggiunse la fama internazionale nel 1984 a Sidney, dove trionfò nell’AMF World Cup, la competizione più prestigiosa del bowling. Con una media di 181 punti su 42 partite, batté avversarie temibili come la tedesca Ursula Eckert e la favorita francese Annie Francois. Questo storico successo la rese un’icona dello sport italiano, celebrata da media locali e nazionali.

Infermiera di professione, si avvicinò al bowling negli anni Settanta, distinguendosi subito per il suo talento al Bowling 71 di Udine, diventato poi un centro vitale per gli appassionati di questa disciplina. La sua vittoria non ha solo onorato la sua città e il Friuli, ma ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del bowling italiano.