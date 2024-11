Luigino Pozzo premiato come “imprenditore dell’anno”

Luigino Pozzo premiato quale imprenditore dell’anno al concorso organizzato dall’Isis “Tagliamento” di Spilimbergo.

Luigino Pozzo è stato premiato quale imprenditore dell’anno al concorso “Fax For Peace, Fax For Tolerance”, organizzato dall’Isis “Tagliamento” di Spilimbergo e giunto alla ventottesima edizione. Il riconoscimento, ideato tre anni fa, è andato al fondatore e presidente del gruppo Pmp Industries di Coseano per la particolare attenzione dedicata al sociale.

Fax for Peace è un concorso nato nel 1996 per iniziativa dell’Istituto d’istruzione superiore e ha carattere internazionale: possono partecipare studenti e artisti di ogni parte del mondo che sono chiamati a inviare immagini, brevi video o animazioni da loro stessi elaborati sui temi della pace, della tolleranza, dei diritti umani, della lotta contro ogni forma di razzismo. Lo spirito che lo anima è apartitico, aconfessionale, aperto al confronto tra le culture più diverse. L’iniziativa si propone di creare per fini educativi un forum virtuale verso cui confluiscano da tutto il mondo immagini che facciano discutere e riflettere sui grandi valori della pace, della convivenza civile, della solidarietà tra i popoli.

In passato, prima di Pozzo, erano stati premiati Gianfranco Bisaro presidente del gruppo Bosaro e Giuseppe Claut presidente del gruppo Oml.