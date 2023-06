Vittorio Sgarbi stregato dal Friuli: “Comprerei casa a Cividale”

Il sottosegretario Vittorio Sgarbi a Udine per Osservatorio Immobiliare Fiaip.

Dopo la visita di qualche mese fa alla mostra di Casa Cavazzini, il sottosegretario Vittorio Sgarbi è tornato ieri a Udine e non ha risparmiato, e non è la prima volta, complimenti al Friuli.

Sgarbi, intervenuto alla presentazione dell’Osservatorio Immobiliare Fiaip, ha ricordato che proprio nel capoluogo friulano ha insegnato tanti anni fa, tra ’84 e ’88: è stato infatti docente di Storia delle tecniche artistiche all’Ateneo friulano, la prima ad attivare la facoltà di Conservazione dei Beni Culturali.

Nell’occasione, il sottosegretario ha ammesso la sua fascinazione per una cittadina friulana in particolare: “Se dovessi comprare casa in Friuli – ha detto -, lo farei a Cividale“. Un apprezzamento, quello alla città ducale, che aveva già fatto l’anno scorso, dopo una visita ai suoi musei e ai suoi palazzi storici.

In occasione del suo intervento all’incontro Fiaip, Sgarbi ha anche parlato della direttiva Ue delle case green, criticandola e sottolineando che la priorità dovrebbe essere conservare il patrimonio unico che l’Italia.