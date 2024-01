Carnevale tra Torre e Natisone: gli appuntamenti e gli eventi

Un Carnevale all’insegna del divertimento e della tradizione per le aderenti al Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža che hanno programmato ciascuna una serie di appuntamenti con proposte per tutti i gusti e le età, insieme ad amministrazioni comunali e associazioni.



“In pratica – spiega il presidente del Consorzio Gianfranco Specia – grazie all’impegno delle nostre Pro Loco aderenti e dei loro grandi volontari, è come se si venisse a creare un’unica grande festa di Carnevale diffusa sul territorio, con proposte per tutte le età e i gusti. Anche questo è fare rete preservando tradizioni e rinsaldando i legami tra le comunità. Un programma a base di antichi riti, sapori tipici, musica e voglia di stare insieme tra maschere e coriandoli fino a metà febbraio”.

Reana del Rojale.

Il 3 e il 4 febbraio la Pro Loco del Rojale organizza due giorni di festa per Carnevale Rojale. Sabato 3 febbraio al Ristorante Al Mulino in via Primulacco a Rizzolo si terrà dalle ore 20 un Apericena con dj set (su prenotazione fino ad esaurimento dei posti entro 31 gennaio). Intrattenimento musicale con Dj Julio Montana. Costo 25 euro (il menù prevede finger food, risotto salsiccia e radicchio, cotto, cren e patate al forno, bevande incluse). Domenica 4 febbraio invece, si terrà il Carnevale dei bambini. Appuntamento alle ore 14.30 nella palestra comunale in via dello stadio a Remugnano per tre ore di giochi, balli ed attività varie per i più piccoli, con animazione professionale La Bottega dei Sogni. L’ingresso è gratuito.

San Pietro al Natisone.

Sabato 3 e domenica 4 febbraio l’associazione i Bancinari organizza il Pust 2024 in zona centro studi. Il 3 febbraio alle 18.30 apertura festeggiamenti con alle 21 la premiazione della miglior maschera e gruppo e live music e dj con Andrea di Cervesato. Il 4 febbraio alle 11 il raduno dei gruppi mascherati e alle 14 l’inizio della sfilata Pustina Parada. A seguire, balli con gli Skedinj. All’interno dell’ampio tendone riscaldato, durante entrambe le giornate di festa, è presente un chiosco enogastronomico e ottima birra.

San Giovanni al Natisone.

Venerdì 9 febbraio alle ore 19 la Pro loco San Giovanni organizza il Galà in musica all’Auditorium Maria Fausta Zorutti (Auditorium Scuole Medie) in collaborazione con la Scuola Secondaria di Primo grado “Albert Schweitzer”. Si esibiranno gli studenti di tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado Albert Schweitzer ad indirizzo musicale. Presenta Stefano Masau. Seguirà un rinfresco. Martedì 13 febbraio dalle 15 alle 18 all’Auditorium Maria Fausta Zorutti (Auditorium delle scuole) a San Giovanni al Natisone il Carnevale dei bambini organizzato dalla Pro San Giovanni con il patrocinio del Comune di San Giovanni al Natisone. Ad attendere i bambini, crostoli, giochi e animazione.

Nimis.

Quattro giorni di festa a Nimis per Carnevale. In Piazza XXIX Settembre all’interno del tendone riscaldato si celebreranno i giorni più divertenti dell’anno. Si parte il 9 febbraio alle 18.30. Poi ecco, tra i vari eventi, la Camminata in maschera per le vie di Nimis alle ore 18.30 di sabato 10 febbraio, l’attesa grande Sfilata di gruppi allegorici domenica 11 febbraio dalle 14 con la Banda di Vergnacco e il gruppo Splumats e la Festa in maschera organizzata per martedì 13 febbraio dalle ore 21.30 con le hit degli anni 2000. Novità di questa edizione la Lotteria di Carnevale con fantastici premi tra cui una Fiat Panda. L’evento è organizzato dalla Pro Loco del Comune di Nimis per info cell. 349 8686675 o email proloconimis@yahoo.it

Il Carnevale nelle Valli del Natisone.

Sabato 10 e Domenica 11 febbraio 2024 nelle Valli del Natisone la Pro Loco Nediške Doline, che gestisce l’Ufficio Turistico delle Valli del Natisone in collaborazione con Comune di San Pietro al Natisone e Promoturismo FVG, organizza due giornate di scoperta delle tradizioni arcaiche del Carnevale delle Valli. Si svolgeranno due riti antichi e particolarmente interessanti legati al periodo del Carnevale: si tratta del Pust di Rodda e della corsa dei Blumarj di Montefosca. È possibile prenotare le passeggiate guidate e soggiornare presso l’Albergo Diffuso delle Valli del Natisone.

Buttrio.

Domenica 11 febbraio a Buttrio si svolgerà la Fattoria di Carnevale. Ritrovo alle 14 al parchetto Roncuz per la sfilata mascherata tra le vie del paese. Conclusione al PalaFesta per la merenda condivisa. Animazione con Ricky and Friends.

Attimis.

Sfilata mascherata d Attimis domenica 11 febbraio. Ritrovo e partenza alle 14.30 dalle scuole primarie. Conclusione alle 16 con festa in musica e animazione nei locali della scuola.