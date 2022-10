Annullata la Festa della Zucca di Venzone, rincari insostenibili

Salta la Festa della Zucca di Venzone.

La storica Festa della Zucca di Venzone si deve arrendere ai rincari. Una decisione sofferta ma inevitabile quella della Pro Loco Venzone che organizza l’evento, visti gli aumenti dei costi comunicati dai fornitori che vanno a sommarsi ai quelli già importanti normalmente sostenuti.

I rincari si aggirano tra il 30 e il 40% e l’associazione, soprattutto in caso di maltempo, rischia di non riuscire a pagare le spese La Festa della Zucca così salta per il terzo anno di fila: i primi due era stata annullata per la pandemia. La decisione ha lasciato stupiti molti, per una festa sempre molto apprezzata e partecipata in Friuli.