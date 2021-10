La riapertura dello storico negozio di Venzone, ora Cur Furlan.

Inaugurata di recente, nel cuore di Venzone, una nuova attività che rende pienamente onore al Friuli e alla sua tradizione culinaria: si tratta di Cûr Furlan, negozio e punto ristoro con prodotti enogastronomici appartenenti al 100% alla nostra regione. Il punto in cui il l’attività è situata (al civico 18 di Piazza municipio) storicamente è già stato occupato per lunghi anni da un punto di ristorazione: in molti, forse, ricorderanno il Caffè Roma, presente fino agli anni ’50 circa, che prima ancora portava il nome di Caffè Franzolini.

“La mia idea di aprire “Cûr Furlan” è nata l’anno scorso e, dal quel momento, ho fatto tutto il possibile per realizzarla. Ora, finalmente, questo desiderio si è avverato – afferma Elena Franz, 55 anni, residente Venzone e titolare del locale – Sono veramente felice ed orgogliosa di avere aperto una nuova attività nel mio paese e, in particolare, in un luogo pittoresco e centrale come piazza del municipio. Mi aspetto una grande affluenza di clienti e visitatori che, ne sono certa, sapranno apprezzare la bontà e la qualità dei prodotti che io e la mia collega offriremo loro”.

Cûr Furlan, oltre ad offrire un’ampia scelta di prodotti locali da acquistare (salumi, formaggi, vini, pasta, farine, biscotti, miele e molto altro ancora) dà anche ai suoi clienti la possibilità di degustare sul posto vini pregiati e deliziosi piatti tipici, come il prosciutto crudo di San Daniele e i formaggi delle nostre montagne.

