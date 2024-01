Un doposcuola per imparare l’inglese.

L’amministrazione comunale di Fiumicello Villa Vicentina, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Don Milani e la Scuola di inglese Fly Ark, intende attivare per l’anno scolastico 2024-2025 un doposcuola sperimentale di potenziamento della lingua inglese.

Il progetto educativo, denominato “ENGLISH FIVE!”, è proposto dalla cooperativa Fly Ark, già titolare di una Scuola bilingue nel Comune di Staranzano. Il doposcuola ludico-didattico sarà attivato presso la Scuola Primaria di Villa Vicentina e rivolto ai bambini e alle bambine della classe prima per questo anno sperimentale, con la prospettiva poi di estenderlo gradualmente a tutte le classi.

Si tratta di un progetto molto ambizioso che si prefigge di utilizzare l’inglese come lingua veicolare, in modalità immersiva: le attività didattiche, di tipo laboratoriale, varieranno da quelle motorie a quelle culturali, spaziando dalla conversazione al gioco, dall’espressione grafica a quella musicale, con l’obiettivo di imparare l’inglese divertendosi e utilizzandolo in situazioni concrete.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta innovativa della Fly Ark – spiega il sindaco Alessandro Dijust -, che ci consente altresì di diversificare l’offerta formativa delle scuole di Fiumicello Villa Vicentina. Il sostegno alle famiglie e quello ai servizi educativi sono una priorità per la nostra amministrazione comunale”.

Il progetto, supportato dal consigliere regionale Enrico Bullian, al quale alcuni genitori si erano rivolti, rappresenta un’offerta didattica fondamentale per integrare quella della scuola pubblica. “Ringrazio il sindaco Alessandro Dijust, l’assessora all’Istruzione Eva Sfiligoi e il dirigente scolastico Stefano Zulini per la prontezza e la visione che hanno consentito di avviare questa sperimentazione in tempi rapidi, aperta a tutte le bambine e i bambini delle famiglie interessate”.

“Un’immersione totale nella lingua inglese in età scolare garantisce infatti un apprendimento rapido e naturale della stessa, fornendo solide basi per una crescita umana e, in un futuro non troppo remoto, professionale. Spero – aggiunge Bullian – sia un servizio che verrà apprezzato dalle famiglie provenienti dalla Bassa Friulana, ma anche da quelle residenti in Bisiacaria”. La presentazione del progetto educativo si terrà sabato 27 gennaio alle ore 11.00 presso il Centro Cultura, in Via Duca D’Aosta 24 a Villa Vicentina.