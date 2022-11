Da Atrio è già aria di Natale con il mercatino e tanti eventi

Il Mercato dell’Avvento di Atrio è già in clima di Natale.

Si è aperta la caccia all’idea regalo più originale e “personalizzata” per le festività di Natale e fine anno al Mercato dell’Avvento di Atrio, a Villach, il centro commerciale più grande della Carinzia che per l’occasione si è già vestito di luminarie, in un trionfo di decorazioni. Lo shopping center, che conta oltre 90 negozi e tantissimi ristoranti e bar, offre nella sua Plaza, fino al 24 dicembre, bancarelle colme di prodotti tipici, oggetti d’artigianato artistico e gustose prelibatezze.

“Nel periodo dell’Avvento e del Natale contiamo di accogliere nel nostro shopping center numerosi amici, ai quali auguriamo buone feste, che arrivano dal Friuli e dal resto d’Italia, come anche dalla Slovenia – sottolinea il manager del centro, Richard Oswald – sia perché le nostre tradizioni e i prodotti tipici austriaci per le festività esercitano un forte appeal sui popoli confinanti – spiega –, sia perché da Atrio è possibile possono trovare, a prezzi convenienti, una vastissima gamma di prodotti per tutte le necessità, dalla casa alla salute e bellezza, dall’abbigliamento alla cartoleria, senza contare la grande offerta di gastronomia a portata di mano e per tutti i gusti”.

Appuntamento con il Black Friday.

Uno dei primi appuntamenti da non perdere è il gettonatissimo “Black Friday”, il venerdì nero del 25 novembre, quando da Atrio è possibile trovare un regalo perfetto a prezzi davvero scontati. Lo stesso giorno si sarà anche la possibilità di raddoppiare l’acquisto di buoni regalo (acquistando buoni Zehner per almeno 40 euro) o vincere premi molto interessanti alla ruota della fortuna, disponibile all’infopoint per i visitatori all’ingresso della Plaza o presso il secondo stand dei voucher al 1° piano, allestito quest’anno dal 25 novembre al 24 dicembre per ridurre i tempi di attesa e rendere più rapido lo shopping. Per chi desidera confezionare i dieci buoni acquistati in modo creativo e unico, proprio accanto è a disposizione il laboratorio di confezionamento Zehner.

Tra le tradizioni immancabili, l’arrivo il 5 dicembre allo shopping center di San Nicolò, che distribuirà doni a tutti i bambini (fino a esaurimento scorte), al mattino dalle 11 nella Plaza, e nel pomeriggio dalle 15 al Planet Lollipop, il regno del gioco e del divertimento per i più piccoli.

Per chi è alla ricerca di una corona d’Avvento o vuole decorare la casa con una stella di Natale vale la pena una tappa al vivaio Kölzer, che le vende direttamente davanti al supermercato Interspar dal 10 al 26 novembre. Alberi di Natale carinziani saranno in vendita dal 7 dicembre, grazie alla famiglia Steiner di Ferndorf, che espone gli abeti locali davanti all’ingresso principale di Atrio, accanto al rinomato panificio-pasticceria Martin Auer, sicuramente meritevole di una tappa, con tutte le leccornie per le feste. Da non perdere anche i tipici e divertenti portafortuna del Capodanno austriaco disponibili, in tutte le forme e fogge, direttamente da Atrio dal 27 al 31 dicembre.

Gli angeli del pacchetto regalo.

Nel periodo dell’Avvento, al piano terra, di fronte a H&M, dalle 10 alle 19 e il sabato fino alle 18, ci si può imbattere negli angeli dell’impacchettamento, volontari che sono felici di confezionare i vostri pacchi regalo con una piccola donazione a favore della loro associazione benefica che si occupa di solidarietà in ambiti diversi: dalle disabilità alla consegna dei pacchi alimentari della Croce Rossa, dalla promozione dell’integrazione al supporto nella ricerca di un alloggio. Il servizio, gestito dall’associazione MiOs – Miteinander am Ossiachersee, sodalizio per la cooperazione sociale tra culture diverse, si applica alla merce acquistata da Atrio e a un massimo di 3 regali per persona.