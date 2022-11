Venti maestri artigiani del Friuli insegnano come fare il pane

Torna in Friuli “Tutti con le mani in pasta”.

In Friuli torna “Tutti con le mani in pasta”: venti artigiani del Friuli insegnano come l’arte del panificio e della pasticceria. “Le migliaia di ospiti che hanno visitato i laboratori nelle scorse edizioni hanno dimostrato grande interesse e va a merito dei maestri artigiani aver attivato questo percorso virtuoso”, ha sottolineato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in occasione della presentazione a Pasian di Prato della decima edizione di “Tutti con le mani in pasta”.

Sabato 26 e domenica 27 novembre i maestri artigiani dell’associazione del Friuli Venezia Giulia aprono infatti i loro laboratori per accogliere chiunque voglia imparare i segreti dell’arte bianca.

Quest’anno saranno venti i pasticcieri, panettieri, cioccolatieri e gelatieri che daranno la possibilità di accedere alle loro botteghe per spiegare ai curiosi, appassionati di pasticceria e ai clienti, cosa c’è dietro i prodotti che realizzano, basandosi sui due principi e valori fondanti del loro lavoro e dell’associazione, vale a dire la lavorazione squisitamente artigianale e l’utilizzo di materie prime di alta qualità. Negli stessi laboratori, per due giorni, i maestri dell’associazione “Etica del gusto”, presieduta da Gianfranco Cassin, insegneranno anche a realizzare uno dei tanti prodotti che quotidianamente sono esposti nelle loro vetrine e gli “apprendisti pasticcieri” potranno anche portare a casa quanto realizzato.

Sul sito www.eticadelgusto.it si può scaricare l’elenco delle attività dislocate in tutta la regione, da Aquileia a Spilimbergo, da Trieste a Prata di Pordenone, da Udine a Martignacco a San Pietro al Natisone. Per partecipare all’iniziativa, gratuita, è sufficiente iscriversi contattando il laboratorio dove si vogliono “mettere le mani in pasta”.